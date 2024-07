Splitgate 2: Arena-Shooter mit Portalen und neuen Dimensionen im Anmarsch

Ergänzend ist eine Begleit-App für Splitgate 2 für iOS im App Store und für Android über Google Play erhältlich. Diese bietet einen tiefen Einblick in das Universum der Serie durch Sammlerstücke, mit denen Spieler zum Launch belohnt werden, sowie Quizze und die fünfteilige Comic-Serie Splitgate: The Games We Play, die die Hintergrundgeschichte der im Ankündigungstrailer von Splitgate 2 vorgestellten Charaktere erforscht.

„Die Entwicklung des ursprünglichen Splitgate war ehrgeizig, aber kämpferisch“, sagte Ian Proulx, Mitbegründer und CEO von 1047 Games. „Das Spiel wurde in einem Studentenwohnheim entwickelt und der enorme Erfolg und die Community, die es hervorbrachte, übertrafen unsere kühnsten Träume. Dieses Mal wurde Splitgate 2 von Grund auf in Unreal Engine 5 entwickelt, um das AAA-Ego-Shooter-Erlebnis zu bieten, das unsere Fans verdienen, wobei die charakteristische Action der Serie von einem All-Star-Team, das aus den talentiertesten Personen der Branche besteht, komplett überarbeitet wurde. Dies ist ein revolutionärer Schritt nach vorn für kompetitive Shooter. Es ist der perfekte Einstiegspunkt für Spieler, die neu in der Welt von Splitgate sind, und ein umfassendes Upgrade, das unserer bestehenden Community würdig ist.“

1047 Games hat ihren neuen Free-2-Play Shooter „Splitgate 2“ angekündigt, der 2025 für PS5, PS4, Xbox Series X|S und PC erscheint. Der rasante 4v4-Shooter versetzt Spieler in die Rolle von Elite-Assen, die in einer galaktischen Arena um Ruhm und Ehre kämpfen.

