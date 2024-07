C-Smash VRS New Dimension – Release der 2D-Version steht fest

RapidEyeMovers hat das Release-Datum der 2D-Version von „C-Smash VRS New Dimension“ für den 26. September bestätigt und eine erste öffentliche Demo auf der BitSummit Drift 2024 angekündigt.

„C-Smash VRS New Dimension“ baut auf seinem Vorgänger für PS VR2 auf und bringt den futuristischen Sport-Action-Spaß in Third-Person-Perspektive auf die PlayStation 5. Dies umfasst neue Gameplay-Mechaniken, Animationen, verbesserte Grafik und revolutionäres hybrides Online-Spiel zwischen PS5- und PS VR2-Spielern. Die Spieler haben somit die Wahl, wie sie zocken wollen: bequem von der Couch aus, handgehalten auf der PlayStation Portal oder immersiv in PS VR2.. Dabei können sie plattformübergreifend spielen: PS5 gegen PS5, PS5 gegen PS VR2 oder PS VR2 gegen PS VR2.

„Ich freue mich, nach Kyoto zurückzukehren“, sagt RapidEyeMovers-Director Jörg Tittel. „Es fühlt sich wie eine Heimkehr an. Wir haben SEGAs Dreamcast und den Arcade-Klassiker Cosmic Smash zunächst für VR und Versus-Gameplay neu konzipiert und auf dem BitSummit 2023 vorgestellt. Jetzt kehren wir zu den Wurzeln des Spiels und nach Japan zurück. Ich freue mich darauf, unser Herzensprojekt im Spätsommer Millionen von PS5-Spielern zugänglich zu machen.“

Ein Dreamcast-Klasskier im Jahr 2024

Das süchtig machende „C-Smash VRS New Dimension“ kombiniert eine Squash-Variante mit geringer Schwerkraft und zeitgesteuerten Herausforderungen, bei denen Blöcke zerstört werden müssen. Damit wird das Beste aus Schlägersport und zeitlosem Action-Puzzle-Gameplay vereint. Spieler sprinten, springen und hechten von einer Seite zur anderen und führen in spannenden Levels durch Zeit und Raum intensive Schläge und Power-Smashes aus, begleitet von einem treibendem Soundtrack von Ken Ishii (Rez Infinite) und Synth Master Danalogue (The Comet is Coming / Soccer 96) .

Spieler können entweder alleine spielen oder eine kosmische Verbindung mit einem Freund aufbauen und eine Vielzahl von Online-Versus-Modi erkunden, darunter Journey, Infinity-Modus, Co-Op, Time Attack und mehr – und, wie erwähnt, zum ersten Mal VR-Spieler auf PS VR2 gegen Nicht-VR-Spieler auf PS5.

„C-Smash VRS New Dimension“ wird für alle PS VR2-Besitzer ein kostenloses PS5-Upgrade darstellen. Auch neue PS5-Spieler, die „C-Smash VRS New Dimension“ kaufen, erhalten die PS VR2-Version kostenlos.