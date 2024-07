Fallout: Die TV-Serie von Amazon ist für 16 Emmys nominiert

Mit der TV-Serie zu Fallout hat Amazon Prime Video einen echten Hit abgeliefert. Die Show kommt durch die Bank gut an und hat sogar das Interesse an den etwas in die Jahre gekommenen Spielen wiederbelebt. Zum Lohn gibt es jetzt satte 16 Emmy-Nominierungen für die Crew.

Fallout ist für 16 Emmys nominiert

Der Emmy Award ist quasi das TV-Äquivalent zu den Oscars und den Grammys. Eine höhere Auszeichnung gibt es für TV-Produktionen im Grunde nicht. Seit 1949 wird der Preis jährlich in mittlerweile über 90 Kategorien verliehen. In diesem Jahr findet die Verleihung am 15. September statt. Und mit etwas Glück bekommt auch die Fallout-Serie einen der begehrten Preise. Für folgende Kategorien ist die Show im Rennen:

Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes

Outstanding Stunt Coordination For Drama Programming

Outstanding Production Design For A Narrative Period Or Fantasy Program (One Hour Or More)

Outstanding Picture Editing For A Drama Series

Outstanding Picture Editing For A Drama Series

Outstanding Main Title Design

Outstanding Period Or Fantasy/Sci-Fi Makeup (Non-Prosthetic)

Outstanding Prosthetic Makeup

Outstanding Lead Actor In A Drama Series für Walton Goggins als der Ghoul

Outstanding Drama Series

Outstanding Sound Editing For A Comedy Or Drama Series (One Hour)

Outstanding Sound Mixing For A Comedy Or Drama Series (One Hour)

Outstanding Special Visual Effects In A Season Or A Movie

Outstanding Stunt Performance

Outstanding Writing For A Drama Series

Outstanding Music Supervision

Die Konkurrenz ist natürlich groß. In der besonders wichtigen Kategorie Outstanding Drama Series sind etwa neben Fallout auch noch 3 Body Problem, Shogun, The Crown, Slow Horses und Mr & Mrs Smith nominiert. Die Chancen stehen dennoch gut, dass zumindest der ein oder andere Emmy für Fallout herausspringt.

2024 ist damit schon das zweite Jahr in Folge, in dem eine Videospiel-Adaption bei den Emmys im großen Stil vertreten ist. Im letzten Jahr war The Last of Us von HBO sogar für ganze 24 Emmys nominiert. Gewonnen haben sie am Ende acht davon.