Concord: Erste Reaktionen zur Closed Beta, ein unterschätzer Hit?

Einige Zweifel gibt es generell daran, wo sich Concord am Ende im Markt platzieren wird. Schafft es Sony, bereits erfolgreiche Spiele wie Overwatch, Valorant oder sogar das eigene Destiny abzulösen? Oder findet Concord lediglich ein Nischenpublikum und wird nach wenigen Monaten in der Versenkung verschwinden?

„Ich weiß nicht, aber aus irgendeinem Grund scheint es genau mein Ding zu sein. Die Charaktere, die ich gesehen habe, scheinen ziemlich ausgewogen zu sein und mit sich selbst und ihren Teamkollegen zu harmonieren. Es ist kein CS/Valorant-Klon und auch nicht nur OW. Es scheint, als hätte es sein eigenes Ding als Helden-Shooter gefunden. Mir gefällt, dass auf der Benutzeroberfläche/dem HUD nicht eine Million Dinge passieren, was für mich in Bezug auf OW ein großer Abtörner ist.“

Besonders oft wird erwähnt, wie fein geschliffen das Spiel bereits ist und aus technischer Sicht eine gute Figur macht. Die Charaktere spielen sich solide und das Gunplay wird es als ziemlich straff und passend beschrieben. Die häufigsten Vergleiche werden mit Overwatch gezogen, bei dem Concord die bessere Figur abgeben würde. Insgesamt kann Concord in der jetzigen Form also überzeugen.

