Romance of the Three Kingdoms 8 Remake galoppiert im Oktober los

Strategie-Fans mit Hang zur chinesischen Geschichte aufgepasst! Das Remake von „Romance of the Three Kingdoms 8“ hat endlich einen festen Release-Termin, das am 24. Oktober 2024 für Playstation 5, PS4, Nintendo Switch und PC auf den Markt kommt.

Der Release verzögert sich damit zwar etwas gegenüber der ursprünglichen Planung (Anfang 2024), dafür können sich Spieler aber auf eine gründlich überarbeitete Fassung freuen, die extra Zeit im Feinschliff verbracht hat. Pünktlich zum Release spendiert Koei Tecmo auch einen frischen Trailer, der das Gameplay des Remakes präsentiert.

Mehr Intrigen, mehr Helden

Das Remake bietet nicht nur die Inhalte des Originals inklusive der Power Up Kit Erweiterung, sondern baut auch darauf auf. So wurde die Zahl der spielbaren Offiziere von 600 auf satte 1.000 erhöht. Mit dieser riesigen Auswahl könnt ihr euch an die Spitze eines Staates kämpfen oder als einzelner Offizier Karriere machen. Die bewegte Geschichte der Drei Reiche lässt sich in über 55 Szenarien mit einer Gesamtlänge von über 80 Jahren erleben. Dabei entscheidet ihr selbst, in welcher Epoche ihr euch ins Getümmel stürzt.

Die Beziehungen der Offiziere untereinander spielten schon immer eine wichtige Rolle in „Romance of the Three Kingdoms“. Im Remake wird euch ein eigenes Beziehungsdiagramm („Relationship Chart“) Auskunft über Freundschaften, Rivalitäten und Bündnisse geben. Darüber hinaus können viele Ereignisse im Spiel, von wichtigen historischen Ereignissen bis hin zu Anekdoten von Offizieren, jetzt von Offizieren durch „Geschichten“ initiiert werden. Dies ermöglicht es den Spielern, gezielt an den Ereignissen ihrer Wahl teilzunehmen. Ferner bieten einige Ereignisse Auswahlmöglichkeiten und die Entscheidungen des Spielers verändern das Leben der Offiziere und der Drei Königreiche dynamisch.

Und natürlich erwartet euch auch eine optische Frischzellenkur. Neben neuen Charakterdesigns erstrahlt die Spielwelt in einem besonderen Look, der traditionelle chinesische Tuschmalerei mit moderner 3D-Technik kombiniert.

Wenn ihr euch für chinesische Geschichte und strategische Tiefe interessiert, sollte „Romance of the Three Kingdoms 8“ also unbedingt im Auge behalten. Am 24. Oktober geht es los!