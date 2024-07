Concord Beta: Interesse der Spieler nimmt rapide ab, doch ein Flop?

Derzeit läuft die Early Access-Phase von Concord, zu der Sony spontan alle PlayStation Plus-User eingeladen hatte. Waren die ersten Eindrücke zu Concord noch recht positiv, sind die Userzahlen nach nur einem Tag im freien Fall. Droht hier doch ein Flop?

Das zeichnet sich vor allem auf dem PC ab, wo sich die Anzahl der gleichzeitig aktiven Spieler an nur einem Tag halbiert haben. Im Allzeithoch waren es laut SteamDB gerade einmal 1124 Spieler, die gleichzeitig an der Concord-Beta teilgenommen haben. In den letzten 24 Stunden waren es nur noch 694 Spieler, was auf den ersten Blick nicht unbedingt für ein großes Interesse spricht.

Allerdings ist die Concord-Beta auf dem PC auch nicht frei zugänglich und an die Vorbestellung des Spiels gebunden, die nach der anfänglichen Skepsis an Concord nicht sonderlich hoch ausfallen dürften. Eine ähnliche Situation wird es wohl auf der PS5 gewesen sein, was erklären könnte, warum PlayStation Plus User so spontan daran teilnehmen durften. Hier werden die User-Zahlen zur Concord-Beta mit Sicherheit höher ausfallen, trotzdem gibt es Beispiele, bei denen Beta-Phasen unter ähnlichen Rahmenbedingen erfolgreicher waren.

Die User-Zahlen zur Concord-Beta auf dem PC befinden sich bereits im freien Fall

Concord-Spieler sind zwiegespalten

Generell kommt Concord bei den Spielern deutlich besser an, als es zunächst erwartet wurde. Positiv wird erwähnt, dass die Beta-Version ein technisch guten Eindruck hinterlässt. Die Grafik wird für ihre Einzigartigkeit und ihren Stil gelobt und beim Gunplay scheinen die Spieler das Gefühl der Waffen und die Schießmechanik zu genießen.

Dem gegenüber stehen jedoch einige Balanceprobleme bei den Waffen, Charakteren usw. Einige Spieler finden die Bewegungsmechanik klobig oder nicht intuitiv genug, es gibt noch keine klare Richtung des Spiels und die aktuellen Modi sind möglicherweise nicht spannend genug. Zudem wurden viele Ähnlichkeiten mit Destiny erwähnt, die direkt übernommen wurden. Dass Charaktere zusätzlich über Pronomen verfügen, setzt dem Ganzen schließlich die Krone auf und wird als völlig unnötig empfunden.

Die Concord-Beta ist allerdings eine Testphase, die lediglich erste Eindrücke vermittelt. Mehr Aufschluss dürfte die zweite Beta-Phase am nächsten Wochenende geben, an der deutlich mehr Spieler teilnehmen können. Abschließende Eindrücke gibt es dann mit dem finalen Release im August und was Firewalk Studios aus Concord langfristig macht.

Insgesamt hat Concord das Potenzial, ein gutes Spiel zu werden, aber es scheint, als bedarf es noch einiger Arbeit, bevor es für die vollständige Veröffentlichung bereit ist. Der Release ist am 20. August auf PS5 und PC geplant.