Driver: Ubisoft arbeitet aktiv an neuen Projekten

„Wir setzen unsere Partnerschaft mit Binge für eine Driver-Serie nicht mehr fort. Wir arbeiten aktiv an anderen spannenden Projekten im Kontext des Franchise und können es kaum erwarten, in Zukunft weitere Informationen zu teilen.“

Zuletzt wurde 2021 eine neue Live-Action-Serie zu Driver angekündigt, die letzten Informationen zufolge jedoch nicht weiter vorangetrieben wird. Trotzdem hält der Publisher an der Serie fest und arbeitet „aktiv“ an Projekten, die nicht näher beschrieben werden. Darüber berichtet Game File , die folgendes Statement von einem Ubisoft-Sprecher zitieren:

