Aliens Fireteam Elite 2 mit ersten Details geleakt

Anders als im Vorgänger setzt „Aliens: Fireteam Elite 2“ auf fünf voreingestellte Charakterarchetypen. Jedes der Dagger-Mitglieder hat eine einzigartige „Signaturwaffe“, eine Basiswaffe und einen exklusiven Satz an Fähigkeiten. Plattformspezifische Chat-Optionen wie Discord, die zunehmend in die PS5 und Xbox integriert werden, sollen darüber hinaus die Kommunikation im Spiel verbessern. Erfreulich ist der Verzicht auf Mikrotransaktionen, Gatcha-Elemente oder Lootboxen. Stattdessen setzt Cold Iron Studios auf klassische DLC-Inhalte in Form von neuen Story-Missionen etc.

Dem Leak und der Präsentation auf Reddit zufolge baut „Aliens: Fireteam Elite 2“ auf den Stärken des Originals auf und wird dessen Mechaniken, Atmosphäre und Spannung deutlich verbessern. Eine neue, „epische“ Storyline ist geplant, in der Spieler als Mitglieder der Dagger Company an der Seite eines Bataillons spezieller Xenomorph-Jäger den Kampf gegen die tödlichen Alien-Kreaturen aufnehmen. Jeder dieser Experten verfügt über einzigartige Fähigkeiten und Waffen, die das teambasierte Gameplay bereichern.

