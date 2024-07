Sony ist, genau wie die meisten anderen Studios, immer darum bemüht, geplante Projekte möglichst lange unter Verschluss zu halten. Oft gibt es neue Richtungen in der Entwicklung und man will nicht zu früh an die Öffentlichkeit gehen und möglicherweise falsche Erwartungen aufbauen. Zu einem wohl noch weit in der Zukunft liegenden Spiel gibt es jetzt die ersten Informationen.

Neues Action-Adventure mit intensiver Gewaltdarstellung in Arbeit

Der Bericht stammt vom bekannten Insider Daniel Richtman und stammt aus dem Mai 2024. Es geht dabei um ein geplantes First-Party-Spiel von PlayStation und einen Casting-Aufruf, mit dem nach möglichen Darstellern gesucht wurde. Der Aufruf bezog sich ausdrücklich auf ein Action-Adventure, das intensive Gewalt und potenzielle Obszönitäten verspricht. Eine „Ab 18“-Wertung soll quasi feststehen.

Gesucht wurden ein grauhaariger Mann (40-60 Jahre alt) und eine dunkle brünette Frau (20-60 Jahre alt). Wie üblich wurden auch Referenz-Bilder mitgeliefert, die in etwa den gesuchten Stil wiedergeben sollen. Die Gesichter und Klamotten sind ausgeschnitten, aber von den Frisuren und dem Bart kann man sich in etwa ein Bild machen:

Bild zeigt die Vorstellung der angestrebten Protagonisten

Bisher nur ein Konzept – Naughty Dog im Spiel?

Um welches Projekt oder welches Studio es sich handeln könnte, kann aktuell nur spekuliert werden. Es gibt aber zumindest einen interessanten Hinweis. Der Casting-Aufruf wurde wohl am 21. Mai gestartet. Nur zwei Tage später veröffentlichte Neil Druckmann, der Creative Director der The Last of Us-Spiele ein Statement, in dem er behauptet, dass die neue IP von Naughty Dog die Wahrnehmung des Mainstreams von Spielen neu definieren könnte.

Bedenkt man jetzt, dass Naughty Dog gerade mit The Last of Us nicht vor ernsten Themen und expliziter Gewaltdarstellung zurückschreckte, erscheint diese Verbindung gar nicht mal so abwegig. Dennoch ist das alles natürlich höchst spekulativ und es ist sehr gut möglich, dass die zeitliche Nähe reiner Zufall ist. Bis es offizielle Informationen zu dem Projekt oder dem nächsten Spiel von Naughty Dog gibt, bleibt uns also nichts anderes übrig, als abzuwarten.