Xbox beklagt fehlendes Marketingbudget, mit dem PlayStation gesegnet sei

Der Erfolg eines Produktes steht und fällt oft mit dem Marketingaufwand, der dahinter steht. Genau diesen Punkt kritisiert der Xbox-Marketingchef für Europa und blickt neidisch auf PlayStation.

Es ist offensichtlich, dass Sony deutlich mehr tut, um die Sichtbarkeit von PlayStation in Europa zu erhöhen. Laut Xbox EMEA Marketing Lead Michael Flatt ist das ein wahrer Segen, den er selbst nicht hat. In einem Interview mit Marketing Week sagte Flatt, dass das Marketingbudget für Xbox in Europa sehr begrenzt sei und er daher sehen müsse, wie es am besten eingesetzt werden könne.

Xbox Marketingchef klagt über geringes Budget

In dem Interview sagte Flatt:

„Aus finanzieller Sicht müssen wir uns wirklich anstrengen, um unsere Konkurrenz zu schlagen. Sie sind mit Marketinggeldern gesegnet, die wir einfach nicht nutzen können, aber das ist völlig in Ordnung. Wir verfolgen einen, wie ich es nennen würde, fiskalisch verantwortungsvolleren Ansatz bei Medieninvestitionen. Wir sind nicht mit riesigen Medienbudgets gesegnet, also müssen wir wirklich ziemlich kämpferisch und hartnäckig sein, und um Gelder zu kämpfen, die sonst wahrscheinlich woanders hinfließen würden.“

Dies verwundert bei einem Unternehmen wie Microsoft, dessen Xbox-Sparte eigentlich mehr Ressourcen für Marketing aufwenden sollte und sicherlich auch könnte. Zuletzt gab es Berichte, dass das Marketing für die Xbox noch weiter zurückgefahren werden soll, was gleich mit einem Verkaufsstopp der Xbox in Europa verbunden wurde. Ganz so dramatisch wird es nicht kommen, aber es erklärt zum Teil die Dominanz von PlayStation in den meisten Märkten.

Hier spielen allerdings weitere Faktoren eine Rolle, darunter das starke Spieleportfolio, Partnerschaften und Exklusivdeals, die innovative Hardware und die generelle Beliebtheit von PlayStation in Europa, die sich Sony über Jahrzehnte aufgebaut hat. In Bezug auf aufregende Spiele holt Microsoft derzeit allerdings mächtig auf und die kommenden Monate zwischen PlayStation und Xbox werden richtig spannend.