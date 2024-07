Microsoft gibt das Marketing für Xbox in Europa weitestgehend auf – Bericht

Die Befürchtung, dass Microsoft die Xbox als Hardware komplett aufgeben könnte, ist also durchaus berechtigt. Zuletzt hatte dies zu großen Zweifeln bei den Spielern geführt, ob die Xbox als Hardware überhaupt noch eine Zukunft hat. Selbst langjährige Fans wandten sich öffentlich von der Xbox ab und konnten erst überzeugt werden, als Microsoft deutlich machte, dass die Xbox Teil der Zukunftsstrategie sei und eine weitere Generation in der Entwicklung sei. Dennoch wird immer deutlicher, dass die Konsole immer weniger eine Rolle spielt und stattdessen die Xbox Services in den Vordergrund rücken.

Dazu passt auch die aktuelle Meldung, wonach sich Microsoft verstärkt auf das Marketing für den Game Pass, Xbox Cloud und Xbox-Controller konzentrieren möchte. Das schreibt Tom Warren von The Verge , der ebenfalls noch einmal auf den TV-Spot verweist und von einige Quellen darüber informiert worden sei, dass das Marketing für Xbox im neuen Geschäftsjahr in ausgewählten Märkten zurückgefahren wird. Stattdessen möchte sich Microsoft mehr auf den Game Pass, Cloud-Gaming, PC-Gaming und den Xbox-Controller konzentrieren, um mehr User für ihre Services zu gewinnen.

