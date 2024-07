Xbox Cloud Gaming ab sofort mit dem Amazon Fire Stick TV möglich

„In den letzten Jahren haben wir uns zum Ziel gesetzt, Cloud-Gaming auf mehr Geräte und zu mehr Menschen auf der ganzen Welt zu bringen“, sagte Ashley McKissick, Corporate Vice President of Xbox Experiences and Platforms Engineering, vor einigen Wochen. „Wir freuen uns, Fire TV zu unserer wachsenden Familie von Cloud-Gaming-Geräten hinzuzufügen und freuen uns darauf, neue Spieler bei diesem Erlebnis willkommen zu heißen.“

Alles, was es dafür braucht, ist ein Game Pass Ultimate und einen kompatiblen Fire TV Stick von Amazon. Infrage kommen derzeit der Amazon Fire TV Stick 4K Max und der Amazon Fire TV Stick 4K , die ab 69,99 EUR bei Amazon.de erworben werden können. Zu empfehlen ist außerdem der offizielle Xbox Controller , den es ab 49,99 EUR in allen möglichen Farbvarianten zu kaufen gibt.

