Dead Rising Deluxe Remaster: Lizenzierter Soundtrack kehrt zurück

Laut einem Sprecher von Capcom gegenüber VG247 kehrt exakt dieser Soundtrack in Dead Rising Deluxe Remaster , wenn das Spiel am 19. September erscheint. Speziell erwähnt werden Tracks wie „Gone Guru“ von Lifeseeker, „Fly Routine“ von Hostile Groove oder „Bored Again“ von Lockjaw, die in spezifischen Szenen oder im Kampf gegen die Psychopathen verwendet wurde. Die vollständige Liste des Soundtracks dürfte verfügbar sein, sobald der Release näher rückt. Die Herausforderung darin ist, dass es eigentlich nie einen offiziellen Soundtrack gab, der vollständig in digitaler Form erschienen ist und die Zusammenstellung somit neu arrangiert werden muss.

