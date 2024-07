Life is Strange: Double Exposure – Trailer: Wer ist Safi?

Deck Nine Games wirft heute einen Blick auf Safi in Life is Strange: Double Exposure, das mehrere Jahre nach den Originalspielen angesiedelt ist und neue Charaktere einführt.

Safi ist einer davon, die eine zentrale Rolle in Life is Strange: Double Exposure einnehmen wird. Sie gilt als engste Freundin von Max an der Caledon University, nachdem Max dorthin umgezogen ist. Sie wird als jemand beschrieben, der Max aus ihrem Schneckenhaus holt und sie ermutigt, ihre Wurzeln in Vermont zu erkunden

Safi träumt davon, Dichterin zu werden, allerdings wird sie unter mysteriösen Umständen ermordet auf dem Campus von Caledon aufgefunden. Es gibt keine sichtbaren Fußspuren, Mordwaffen oder Zeugen, was die Sache zu einem echten Rätsel macht. Da Max ihre Freundin unbedingt retten will, versucht sie ihre alten Kräfte zu erwecken und die Zeit zurückzudrehen, um den Mord zu verhindern. Dies geht jedoch nach hinten los und schafft eine parallele Zeitlinie, in der Safi zwar lebt, aber immer noch in Gefahr ist.

Die Aufklärung von Safis Mord und das Navigieren durch die Komplexität der beiden Zeitlinien ist eines Hauptaugenmerk des Spiels, das sich ein wenig von dem ursprünglichen Ansatz unterscheiden. Mit der Möglichkeit, die Zeit zurückzuspulen und alternative Entscheidungen zu treffen, bietet das Spiel frische Gameplay-Ideen und sorgt für neue Herausforderungen.

Spieler, die sich erneut nach einer fesselnden und emotionalen Geschichte sehnen, die an die Qualität des ersten Teils heranreicht, sollten Life is Strange: Double Exposure im Auge behalten. Kritik am Spiel gibt es bisher an der Early Access-Phase, bei Käufer der Deluxe Edition die ersten beiden Kapitel schon 2 Wochen früher spielen können und somit bedeutende Spoiler im Netz landen könnten.

Life is Strange: Double Exposure erscheint am 29. Oktober 2024 für PS5, Xbox Series X|S und PC.