Astro Bot: Vier neue Spezial-Bots können jetzt in Astro’s Playroom gefunden werden

Um die Vorfreude auf „Astro Bot“ ein wenig zu steigern, ist ab sofort ein neues Update für „Astro’s Playroom“ verfügbar.

Mit diesem können vier neue Spezial-Bots gefunden werden, die in Astro’s Playroom verfügbar sind und das weiterhin auf jeder PS5-Konsole vorinstalliert ist. Spieler, die die vier versteckten Bots finden, können diese später ihrer Startcrew in „Astro Bot“ hinzufügen. Dazu müssen die Spieler lediglich eine Reihe unterhaltsamer Rätsel lösen, was praktisch in 10 Minuten erledigt ist.

Seit dem 7. Juni kann bereits eine Bot-Version von Prinzessin Maria aus „Bloodborne“ in „Astro’s Playroom“ gefunden werden. Nun ist auch Selene aus „Returnal“ hinzugekommen. Die beiden kommenden Spezial-Bots sind eine Überraschung von Team Asobi, die neben dem “PlayStation-Labo” aktualisiert wurden, um die Artefakt-Sammlung in „Astro’s Playroom“ zu erweitern. Der nächste Spezial-Bot folgt in 30 Tagen, sowie einer direkt zum Launch des neuen Spiels.

Vorfreude auf Astro Bot

Das ist nur ein Teil der Marketingkampagne zu „Astro Bot“, die in den nächsten Wochen weiter an Fahrt aufnehmen wird. In dem neuen Spiel begeben sich Spieler gemeinsam mit Astro auf eine Mission, um die Crew aus 300 Bots zu retten, die über die Galaxien verstreut wurde. Viele der Bots, aus denen die Crew besteht, sind Cameo-Charaktere, die in die PlayStation-Geschichte eingegangen sind.

Insgesamt können über 150 dieser Spezial-Bots gesammelt werden – allesamt mit eigener lustiger Animation, die sich auf das Spiel beziehen, aus dem sie ursprünglich stammen. Das charmante Action-Abenteuer von Team Asobi erscheint am 6. September exklusiv für PlayStation 5.