The Outlast Trials: Bisher größtes Update mit fiesem Killer, neuer Map & massig neuen Inhalten

Red Barrels hat das bisher größte Update für The Outlast Trials angekündigt, das einen ziemlich fiesen Killer, eine neue Karte, einen neuen Spielmodus und vieles mehr mit sich bringt. Dieses startet am morgigen Freitag zusammen mit dem Kapitel 3 der Murkoff Collections.

Wie vorher als „verdorbener Killer“ in The Outlast Trials angedeutet, werden Spieler mit Franco Barbi zum ersten Mal in der Outlast-Trilogie einem bewaffneten Bösewicht gegenüberstehen. Franco ist mit einer abgesägten Schrotflinte bewaffnet, die Reagenzien aus der Ferne treffen kann, was die Jagd für die Spieler noch anspruchsvoller macht. Franco wird seine Opfer auf der neuen Karte „The Docks“ finden, wo die neuen Trials stattfinden.

Der perverse Sohn des Mafiabosses Salvatore Barbi aus New Orleans wird von feigem Anspruchsdenken, Gier und psychosexueller Gewalt getrieben, die durch seine Impotenz und Unsicherheiten genährt werden. Er ist ein verrücktes „großes Baby“, das von seinem „Schnuller“ besessen ist; dem titelgebenden Boom-Stick, an dem er nuckelt, wenn er ihn nicht gerade verwendet, um jemanden in tausend Stücke zu sprengen.

Die neue Karte ist an den Docks angesiedelt, Francos Drogenherstellungsdomäne, von der aus er die Welt infantilisiert und Schwache und Mächtige gleichermaßen auf seine Ebene zieht. Die Spieler müssen hier tödliche Rätsel lösen und Francos Wutanfällen entgehen, um lebend zu entkommen. Zudem können Spieler zukünftig zwischen vier Schwierigkeitsstufen wählen: „Einführung“, „Standard“, „Intensiv“ und „Psychochirurgie“.

In der Lobby gibt es außerdem ein neues Minispiel. Der Stroop-Effekt bezeichnet die verzögerte Reaktionszeit des Menschen beim Betrachten widersprüchlicher Reize. Beim Stroop-Effekt-Test müssen die Teilnehmer die Farbe eines Wortes richtig auswählen, wobei das Wort den Namen einer anderen Farbe ergibt. Etwa das Wort ROT in blauer Schrift oder das Wort BLAU in gelber Schrift.

Neues Limited Time Event

Mit dem Update wird es zudem ein neues Limited Time Event geben. Das Bambino-Event läuft die ersten vier Wochen nach dem Update, bei dem Franco Barbi in bestimmten Prüfungen und MK-Herausforderungen neben Mother Gooseberry oder Sergeant Coyle sowie in Prüfungen und MK-Herausforderungen auf der Karte „The Docks“ erscheint.

Abschließend gibt es in neues Exotica Pack. Dieses neue exklusive Set enthält vier legendäre Outfits, E.S.O.P.s, Handy-Items, Handy-Poster und Spielersymbole, mit denen Spieler ihre grauenhafte Reise individuell gestalten können. Dieses ist ab dem 16. Juli erhältlich.