Flintlock: The Siege of Dawn – Story-Trailer enthüllt Feinde und Götter

In wenigen Tagen erscheint das Action-RPG „Flintlock: The Siege of Dawn“, zu dem A44 Games und der Publisher Kepler Interactive heute den offiziellen Story-Trailer zeigen.

In diesem lernen die Spieler die Feinde und Götter kennen. Als Nor werden die Spieler mit einem geheimnisvollen, aber mächtigen fuchsartigen Gott namens Enki zusammenarbeiten, um Rache an den mächtigen Göttern zu nehmen, die drohen, die Ländereien von Kian zu zerstören. Von Uru, dem großen geflügelten Wächter des Tores zur Unterwelt, bis hin zu dem mehrarmigen Rammuha, der die explosive Kraft von Schießpulver verachtet und fürchtet, muss Nor ihr ganzes Arsenal an Äxten, Steinschlosswaffen und Enkis verheerender Magie einsetzen, um gegen die überwältigenden Mächte zu bestehen und der Welt von Kian wieder Frieden zu bringen.

„Flintlock: The Siege of Dawn“ erscheint am 18. Juli 2024 für PS5, Xbox Series X|S und PC.