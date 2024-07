TMNT: Mutants Unleashed – Erster Trailer liefert Non-Stop Action

„Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed“ erscheint am 18. Oktober für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch und PC. Eine Collector’s Edition zum neuen TMNT-Spiel wird ebenfalls verfügbar sein.

Basierend auf dem Paramount Pictures Blockbuster „Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem“ geht es hier mit den Lieblingshelden in Halbpanzer-Form ordentlich zur Sache. Der Trailer rückt den 3D-trifft-2D-Artstyle in den Mittelpunkt, um die immersive Kulisse von New York City zu präsentieren. Mit actiongeladenen Kämpfen, urkomischem Teenagergeist und einer ganzen Menge Pizza können sich die Fans mit Leonardo, Raphael, Donatello und Michelangelo zusammentun, wenn sie in diesem originellen, storybasierten 3D-Brawler gegen alle neuen Mutanten stellen.

