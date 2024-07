Planet Coaster 2: Frontier kündigt Fortsetzung mit Fokus auf Wasserattraktionen an

Frontier Developments hat offiziell Planet Coaster 2 angekündigt, das noch in diesem Jahr für PS5, Xbox Series X|S und PC erscheint. Der Fokus liegt diesmal verstärkt auf Wasserattraktionen.

Wie der Entwickler in der Ankündigung schreibt, bietet Planet Coaster 2 den Spielern eine Reihe von aufregenden Wasserattraktionen, mit denen sie ihr ganz eigenes Achterbahn- und Wasserparkparadies erschaffen können. Ob an ruhigen Flüssen dahintreibend, Rutschen hinunterrasend, in Wellenbecken eintauchend oder aufregende Wasserachterbahnen fahrend – Planet Coaster 2 bietet ein authentisches Wasserparkerlebnis mit unglaublichen Attraktionen, atemberaubende Landschaften und einem authentischen Managementsystem.

Planet Coaster 2 hat keine kreativen Grenzen

Planet Coaster 2 baut damit auf seinem erfolgreichen Vorgänger auf und setzt der Kreativität keinerlei Grenzen, wenn es darum geht, den spektakulärsten Wasserpark zu bauen. Spieler können sich dazu von aufregendsten Parks in der realen Welt inspirieren lassen und auf verbesserte Bau- und Wegfindungstools zurückgreifen. Intuitive Bautools für einzelne Teile und faszinierende neue Themen machen es Spielern leicht, ihren Parkbau auf die nächste Stufe zu heben. Hierzu steht eine erstklassige Auswahl authentischer Fahrgeschäfte bereit, von wiederkehrenden Fan-Favoriten bis hin zu sensationellen neuen Wasserachterbahnen, die sich zu einem individuellen Erlebnis anpassen lassen. Spieler können ihrer Fantasie noch mehr freien Lauf lassen und unvergessliche Erinnerungen für ihre Gäste schaffen, indem sie das verbesserte Event-Sequenzer-Tool verwenden, das Animatronik, Rauch, Wasserstrahlen, Sound und mehr in schillernden Displays in einzelnen Fahrgeschäften und in ihren Parks kombiniert.

Insgesamt bietet Planet Coaster 2 zum Launch drei spannende Spielmodi, einschließlich eines Karrieremodus mit verschiedenen Szenarien, dem Franchisemodus, um ein globales Parknetzwerk aufzubauen, oder im Sandboxmodus epische Parks entwerfen. Die Zufriedenheit der Gäste steht wie immer an erster Stelle, was bedeutet, Pools blitzsauber halten, Fahrgeschäfte müssen sicher laufen, und die inneren Abläufe jedes Parks müssen mithilfe praktischer Heatmaps, neuer Einrichtungen und mehr überwacht werden.

Mit Plattform-übergreifenden Tools können Spieler diesmal gemeinsam bauen oder sich Inspirationen über den Frontier Workshop holen, darunter auch Blaupausen und komplette Parks, die sich einfach herunterladen lassen.

Planet Coaster 2 erscheint im Herbst 2024. Das Gameplay-Reveal ist für den 31. Juli 2023 geplant. Im nächsten Jahr folgt außerdem Jurassic World Evolution 3.