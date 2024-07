Double Dragon Revive von Arc System Works angekündigt

Spieler erleben so grundlegende Belt-Scroll-Action-Gameplay mit an die moderne Ära angepasster Steuerung und Balance. Das Aufsammeln der in den Levels verstreuten Waffen und die Verwendung der Gimmicks in den jeweiligen Bereichen wird selbst für neue Spieler als intuitiv beschrieben.

„Double Dragon Revive“ ist ein klassisches 3D-Beat-‚em-up un der Double Dragon-Reihe, das von Yuke’s (bekannt für AEW Fight Forever) entwickelt wird. Die Reihe hat das Belt-Scroll-Action-Genre geprägt, seit sie 1987 in die Spielhallen auftauchte. Das Spiel bietet ein modernes Belt-Scroll-Action-Erlebnis mit aufregendem Gameplay und nutzt dabei die Erfahrung von Arc System Works in der Entwicklung von Kampfspielen voll aus.

