The Alters: What If-Trailer stellt die alternativen Versionen des Protagonisten vor

The Alters erscheint im Laufe des Jahres für PS5, Xbox Series X|S und PC. Richtige Gameplay-Szenen zu The Alters gibt es hier.

Der Spieler übernimmt die Rolle von Jan Dolski, einem Weltraumarbeiter, der auf einem unwirtlichen Planeten gestrandet ist. Um zu überleben, muss er alternative Versionen seiner selbst erschaffen, die sogenannten Alters. Jeder Alter hat einzigartige Fähigkeiten, die genutzt werden müssen, um zu überleben. Das schließt auch deren Moral ein, es müssen Ressourcen gesammelt, Gefahren überwunden und ein Weg gefunden werden, wie man von dem Planeten entkommen kann. In The Alters müssen viele schwierige Entscheidungen getroffen werden, die den Verlauf des Spiels beeinflussen.

Ein neuer Trailer zum Survival-Game The Alters rückte heute den Protagonisten Jan Dolski in den Mittelpunkt, der seinen alternativen Versionen die entscheidende Frage stellt: Was wäre wenn?

