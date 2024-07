EA Sports F1 24: Saison 2 lässt ikonische Momente wiederaufleben

Electronic Arts und Codemasters veröffentlichen am 24. Juli die zweite Saison von „EA Sports F1 24“. Diese schickt Fans auf eine Zeitreise zu denkwürdigen Momenten der ersten Hälfte der Saison 2024 und bringt sie gleichzeitig auf einige der legendärsten Rennstrecken des Kalenders.

Dazu gehöre in der Season 2 eine Reihe packender Inhalte, die Spieler aller Levels begeistern werden. In den Profi-Herausforderungen können sie ihre Fähigkeiten gegen Rennsport-Stars wie Zhou Guanyu und Max Verstappen messen. Dort können sie Zhous Rundenzeit auf dem Shanghai International Circuit schlagen und seinen Helm für den FORMULA 1 CHINESE GRAND PRIX freischalten. Das Besiegen von Max auf dem Autodromo Nazionale Monza bringt ein exklusives Item im Zusammenhang mit dem aktuellen Weltmeister.

In den Event-Serien erleben Spieler die größten Triumphe von Valtteri Bottas. Hier schlüpfen sie in die Rolle von Max Verstappen in der Red Bull-Event-Serie und kämpfe um seinen vierten Weltmeistertitel. Beide Serien bieten packende Rennszenarien, die historische Momente wie Zhous Heimrennen in Shanghai, Verstappens ersten Red Bull-Sieg in Spanien und seinen vierten Sieg in Folge in den Niederlanden nachstellen.

Lee Mather, Senior Creative Director für EA SPORTS F1 24:

„Saison 2 bietet eine aufregende Mischung aus Inhalten, die es den Fans ermöglichen, spannende Rennaction zu erleben und gleichzeitig ikonische Momente der jüngeren Formel-1-Geschichte nachzuerleben. Außerdem kehren die beliebten Profi-Herausforderungen zurück, die den Fans die einzigartige Möglichkeit bieten, ihr Können zu testen und den Nervenkitzel zu erleben, gegen die besten Fahrer der Welt anzutreten.“

Weitere Highlights der Season 2 sind neue Rennszenarien, ein überarbeiteter Podiumspass und die Möglichkeit, deine Fanzone zu verbessern, die das Update abrunden. Startaufstellung ist am 24. Juli 2024.