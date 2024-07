EA Sports College Football 25: Schon vor dem Release ein gigantischer Erfolg

„College Football 25“ bietet darüber hinaus verschiedene Modi, in denen Spieler ihre College-Football-Träume verwirklichen können. Im beliebten Dynasty-Modus führt man seine Teams zum Sieg und schreibt Geschichte als legendärer Trainer. Oder man meistert das Leben eines Studenten-Athleten im Road to Glory Modus und holt sich die prestigeträchtige Heisman Trophy. Online lassen sich in der Road to the College Football Playoff und College Football Ultimate Team seine Fähigkeiten gegen andere Spieler aus aller Welt unter Beweis stellen.

Das neue Abnutzungssystem in „College Football 25“ stellt zudem sicher, dass jeder Treffer zählt. Spieler werden im Laufe des Spiels müde, was sich auf ihre Leistung auswirkt. Dies fügt dem Gameplay eine weitere Ebene der Strategie hinzu und zwingt dich dazu, deine Entscheidungen sorgfältig abzuwägen. Die Pre-Snap-Erkennung ermöglicht es außerdem, die Absichten der gegnerischen Verteidigung besser zu lesen und Spielzüge dementsprechend anzupassen. Dies macht jede Snapauswahl bedeutungsvoller und sorgt für ein spannenderes und strategisches Spielerlebnis.

