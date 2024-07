Crunchyroll enthüllt neue Markenidentität und Rebranding

„Viele Details und Bedeutungen wurden in alle einzigartigen Elemente unseres aktualisierten Aussehens und Gefühls eingebettet. Sei es die Lebendigkeit unseres neuen Crunchyroll-Orange oder das Audiozeichen, inspiriert von den einzigartigen Klängen des Animes“, sagte Gita Rebbapragada, Chief Operating Officer von Crunchyroll, die auch das Marketing beaufsichtigt. „Unsere Teams leben und atmen Anime, und wir wollten diese Leidenschaft in das Design einer Marke einfließen lassen, die absichtlich für Legionen von Fans auf der ganzen Welt geeignet ist – ihnen Raum geben, ihre Liebe zu vertiefen und ihre emotionale Bindung weiter zu stärken.„

„Unsere neue Markenidentität spiegelt wider, wie Crunchyroll Anime zu einem globalen Phänomen macht und gleichzeitig die tiefe Verbindung zwischen Fans und ihren Lieblingsinhalten zelebriert“, erklärt Markus Gerdemann, Senior Vice President of Marketing bei Crunchyroll. „Durch unser erweitertes Angebot an Inhalten, Events und Erfahrungen schaffen wir ein 360-Grad-Anime-Erlebnis, das Fans begeistert und neue Generationen von Anime-Liebhabern inspiriert.“

