Throne and Liberty: Cross-Play, riesige Schlachten und mehr ab heute in der Open Beta

Amazon und NCSoft öffnen heute die Tore für die Open Beta zu „Throne and Liberty“ und laden Spieler auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S ein, die fantastische Welt von Solisium zu erkunden. Abenteurer erwartet eine riesige Open World, epische Schlachten und vielfältige Anpassungsmöglichkeiten.

Egal, ob PC-Spieler, PlayStation-Enthusiasten oder Xbox-Fans, Throne and Liberty ermöglicht es Spielern, sich dank Cross-Play-Unterstützung mit ihren Freunden zu verbinden und Solisium und gemeinsame Abenteuer zu erleben, wie ein neuer Blog-Eintrag verspricht.

Riesige Open-World-Schlachten in der Beta

Throne and Liberty ist nicht nur eine wunderschöne Open World, sondern auch Schauplatz gewaltiger Schlachten. In groß angelegten Open-World-Dungeons, Gildenkämpfen, Open-World-PvPvE und bei Arch-Boss-Begegnungen treten Tausende von Spielern gleichzeitig gegeneinander an oder arbeiten zusammen, um epische Herausforderungen zu meistern.

PvE-Spieler kommen in Throne and Liberty ebenfalls auf ihre Kosten. Die 6-Spieler-PvE-Dungeons bieten spannende und herausfordernde Mechaniken, die Teamarbeit und geschickte Koordination erfordern, um den Sieg zu erringen. Die einzigartige Spielmechanik in Throne and Liberty bietet in der Beta die Möglichkeit, sich in verschiedene Kreaturen zu verwandeln. Mit einem Knopfdruck gleiten, schwimmen oder rennen Spieler durch die Welt, erreichen neue Gebiete und erlangen im Kampf neue Fähigkeiten.

Tiefgreifende Charakter- und Rüstungsanpassung

Die Open Beta bietet zudem einen ersten Einblick in die umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten von Throne and Liberty. Spieler können ihren Charakter mit vielfältigen Optionen individualisieren, von der Auswahl ganzer Vorlagen bis hin zur detaillierten Anpassung von Gesicht, Körper und mehr. Darüber hinaus ermöglicht das Spiel eine umfangreiche Rüstungsanpassung mit Skins, Farbschemata, verschiedenen Stilen und Mustern.

Die Open Beta von Throne and Liberty startet am heutigen Donnerstags auf PS5, Xbox Series X|S und PC und endet am 23. Juli 2024. Der finale Release findet am 17. September statt.