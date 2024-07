EA Sports FC 25 führt kostenpflichtigen Season Pass ein

Spieler können zukünftig noch mehr Geld in EA Sports FC 25 investieren, das am gestrigen Mittwoch offiziell vorgestellt wurde. EA führt hier einen kostenpflichtigen Season Pass ein, über den die Spieler jedoch alles andere als erfreut sind.

Der EA Sports FC 25 Season Pass führt ein neues Monetarisierungssystem für die beliebten Modi Ultimate Team, Karrieremodus und Pro Clubs ein. Im Gegensatz zum Vorjahr, wo es nur einen kostenlosen Season Pass für Ultimate Team gab, bietet EA Sports FC 25 zukünftig zwei Optionen:

1. Kostenloser Season Pass:

Bietet grundlegende Belohnungen durch das Abschließen von Aufgaben und das Sammeln von XP.

2. Premium Season Pass:

Erfordert den Kauf mit FC Points oder Ultimate Team Coins.

Bietet exklusive Belohnungen, die über den kostenlosen Season Pass hinausgehen, wie z. B. bessere Spielerpakete, Spezialspieler und Icon-Items.

In beiden Season Pässen können Spieler durch das Verdienen von XP und durch das Erfüllen von Aufgaben in den Stufen aufsteigen und Belohnungen freischalten. Dazu gehören saisonale Belohnungen, die thematisch zum aktuellen FUT-Event passen. Außerdem können sie Herausforderungen abschließen, um Legenden-Spieler freizuschalten und ihrer Ultimate Team-Mannschaft Legenden hinzuzufügen.

Der Season Pass in EA Sports FC 25 bietet Spielern somit neue Möglichkeiten, Belohnungen zu erhalten und ihren Fortschritt in den Modi Ultimate Team, Karrieremodus und Pro Clubs zu beschleunigen. Ob der Preis und die exklusiven Belohnungen den Kauf des Premium Season Passes rechtfertigen, muss am Ende jeder Spieler selbst entscheiden.

„Die kostenlose Stufe wäre im Wesentlichen das, was die Spieler heute im Spiel sehen“, sagte Karthik Venkateshan, Producer des Ultimate Team, gegenüber VG247. „Sie können zum Beispiel zurück ins Spiel gehen und die kostenlose Stufe sehen, wie sie in 24 war – und dann fügen wir den Premium-Pass hinzu. Das wird eine gemeinsame Sache für Clubs, Karriere und Ultimate Team sein. Das ist neu für 25.“ „

EA betont in diesem Zusammenhang, dass es auf hohem Niveau in der kostenpflichtigen Stufe nichts geben wird, was man nicht auch in der kostenlosen Stufe verdienen kann. Es wird gibt keine exklusiven Belohnungen geben und Spieler, Pakete und dergleichen wird es auch in Clubs und Anpassungsoptionen haben. Zudem lassen sich Coins als auch für FC-Punkte dafür einsetzen.

Kritik am Season Pass in EA Sports FC 25

Da die EA Sports FC-Serie ohnehin schon eine Geldmaschine für Electronic Arts ist, lässt die Kritik am Season Pass als weitere Einnahmequelle nicht lange auf sich warten. Einige Spieler befürchten, dass dies zu einem Pay-to-Win-Szenario führen könnte, während andere die zusätzlichen Inhalte und die Möglichkeit schätzen, ihren Fortschritt schneller zu gestalten.

Es wird erwartet, dass weitere Details zum Season Pass in den Wochen vor der Veröffentlichung von EA Sports FC 25 am 27. September 2024 bekannt gegeben werden, darunter auch zu den Preisen. Weitere Neuerungen im diesjährigen Ableger sind der Rush Mode, KI-Matches und speicherbare Ultimate Team Items.