EA Sports FC 25 enthüllt Rush Mode – Fast-Paced 5v5 Football & Ultimate Team-Wunsch

Electronic Arts hat die ersten Neuerungen in „EA Sports FC 25“ vorgestellt, darunter ein brandneuer Rush-Mode, der Volta Football ersetzen wird. Der Publisher spricht in diesem Zusammenhang mit den größten Änderungen in diesem Jahres-Update.

Der rasante Rush-Mode bietet 5-gegen-5-Matches auf einem verkürzten Spielfeld und eine spannende Variante des traditionellen Fußballs. Diese Änderung spiegelt das Feedback der Community wider, wobei EA sich für einen Modus entschieden hat, der das Kern-Gameplay des traditionellen 11-gegen-11-Fußballs nutzt.

Die Highlights des Rush-Mode sehen wie folgt aus:

5-gegen-5-Gameplay: Die Teams bestehen aus vier von Menschen gesteuerten Spielern und einem KI-Torwart.

Kleineres Spielfeld: Das mittlere Drittel des regulären Spielfelds wird für ein intensiveres Erlebnis entfernt.

Blaue Karten: Spieler, die Fouls begehen, erhalten eine blaue Karte, die sie für 60 Sekunden vom Spiel ausschließt.

Einzigartige Strafstöße: Strafstöße werden zu 1-gegen-1-Kämpfen zwischen dem Schützen und dem Torwart, wodurch der traditionelle Elfmeter abgeschafft wird.

Integration in die Managerkarriere: Rush ist in die Managerkarriere integriert, sodass Spieler die Entwicklung der Jugendakademie durch 5-gegen-5-Turniere verwalten können.

Anstoß von der Mitte: Die Spiele beginnen mit einem einzigartigen Anstoß, bei dem der Ball in die Mitte geworfen wird und die Spieler um den Ballbesitz rennen.

Rush zielt darauf ab, Gelegenheitsspieler und soziale Spieler anzuziehen, insbesondere im beliebten Ultimate Team-Modus. EA hat auch bevorstehende Änderungen an Ultimate Team angekündigt, darunter die Möglichkeit, doppelte Items zu speichern.

Neuerungen in Ultimate Team: Duplikat-Lager und verbesserte Entwicklungen

Eines der Highlights im „EA Sports FC 25 Ultimate Mode“ ist der Duplikat-Speicher, mit dem Spieler bis zu 100 Spieler-Duplikate in Ultimate Team aufbewahren können, um sie später in Squad Building Challenges (SBCs) zu verwenden. Bisher blockieren doppelte Spieler Gegenstände, bis sie in einem SBC verwendet oder verworfen wurden. Dank des Duplikat-Speichers werden nun bis zu 100 solcher Items in einem eigenen Menü untergebracht, sodass Spieler normal weiterspielen können.

Eine weitere wichtige Änderung in Ultimate Team betrifft die Evolution-Items. Laut EA soll die Häufigkeit, mit der neue Evolution-Items erscheinen, um das „Siebenfache“ erhöht werden. Spieler müssen sich demnach nicht mehr so viele Gedanken darüber machen, welche Spieler sie in Entwicklungen einbeziehen, da im Laufe des Jahres deutlich mehr Evolution-Items veröffentlicht werden.

Spieler können Evolution-Items jetzt auch anpassen, indem sie die Farbe, die Animation und einige dekorative Elemente ändern. Es können sogar Feuerwerkskörper und Soundeffekte hinzugefügt werden, wobei jedoch unklar ist, wie sich dies im Spiel auswirken wird.

„EA Sports FC 25“ erscheint am 27. September 2024 für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC. Aif dem Cover ist in diesem Jahr Jude Bellingham zu sehen. Wer das Spiel vorbestellt, kann bereits am 20. September darauf zugreifen. EA Play-Abonnenten erhalten immerhin die 10-stündige Trial am selben Tag.