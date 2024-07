CoD: Modern Warfare 3 & Warzone – Season 5 Trailer zeigt WWE-Operators & Cel-Shading Maps

Activision und Infinity Ward gewähren heute einen Blick auf die Season 5 in Call of Duty: Modern Warfare 3 und Warzone, in der es ein paar spannende Updates gibt. Neu sind Operators aus der WWE-Liga und Karten im Cel-Shading Look.

Der neue Trailer zeigt den WWE-Superstar Rhea Ripley als spielbaren Operator. Rhea wird mit ihrem eigenen Cosmetic-Set ausgestattet, das auf ihrer charakteristischen Ringausrüstung basiert. Gerüchten zufolge soll die Season 5 auch Finishing Moves im WWE-Stil enthalten, und einige spekulieren, dass Rhea ihre eigene einzigartige Takedown-Animation haben wird.

Der Trailer zeigt außerdem die Multiplayer-Karten Bait und Yard sowie die Kartenvarianten Toonoxide (Rust) und Celship (Shipment), die in einem neuen Cel-Shading-Look verfügbar sein werden. In Warzone kehrt außerdem die Superstore-Area zurück, die aus der Original-Map Verdansk bekannt ist.

Die Season 5 startet am 24. Juli in Call of Duty: Modern Warfare 3 und Warzone. Einen Überblick über alle neuen Inhalte gibt es auf der offiziellen Webseite.