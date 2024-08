Until Dawn: Die Dreharbeiten zum Kinofilm beginnen

Die lang erwartete Verfilmung des beliebten interaktiven Horrorspiels „Until Dawn“ geht in die nächste Phase: Die Dreharbeiten haben offiziell begonnen und Fans können sich auf eine gruselige Reise voller Spannung und unerwarteter Wendungen freuen, die das beliebte Spiel auf die große Leinwand bringt.

David F. Sandberg, bekannt für seine Arbeit an „Lights Our“ oder „Annabelle 2“, wird die Regie übernehmen und verspricht, die düstere Atmosphäre des Spiels einzufangen und gleichzeitig eine ganz eigene filmische Interpretation zu schaffen. Das Drehbuch wurde von Blair Butler verfasst, die dafür bekannt ist, komplexe Charaktere und fesselnde Geschichten zu erschaffen, darunter für „The Invitation“.

Die Besetzung in „Until Dawn“ ist ein Mix aus erfahrenen Schauspielern und aufstrebenden Talenten. In den Hauptrollen werden unter anderem Peter Stormare zu sehen sein, der seine eigene Rolle im Videospiel besetzt, sowie Ella Rubin, Michael Cimino, Ji-young Yoo, Odessa A’zion, Maia Mitchell, and Belmont Cameli. Diese verkörpern die Gruppe von Freunden, die sich in der luxuriösen Lodge in einer tödlichen Falle wiederfinden.

Die Dreharbeiten dürften hauptsächlich an Orten stattfinden, die mit ihrer unheimlichen Atmosphäre und ihrer abgelegenen Lage perfekt zur düsteren Stimmung des Spiels passen. Asad Quizilbash, Head of PlayStation Productions, hat es sich jedenfalls zum Ziel gesetzt, einen Horrorfilm zu schaffen, der sowohl Fans des Spiels als auch Liebhaber des Genres begeistert. Bis erste Szenen vom Set und aus dem Film zu sehen sind, dürfte es nun nicht mehr lange dauern. In Anbetracht des Erfolges von „The Last of Us“ hat auch „Until Dawn“ das Potenzial, um ein echter Hit zu werden.

Wann „Until Dawn“ auf der großen Leinwand zu sehen sein wird, ist aktuell noch offen. Nicht ganz so lange müssen sich Fans auf das „Until Dawn Remake“ gedulden, das zu Halloween erscheint.