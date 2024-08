Dragon Age: The Veilguard – Release-Premiere und Roadmap

Electronic Arts und Bioware werden in Kürze das Release-Datum von „Dragon Age: The Veilguard“ enthüllen, dessen Premiere heute angekündigt wurde. Zudem gibt es in den kommenden Tagen viele neue Informationen rund um das Rollenspiel.

Los geht es am morgigen Donnerstag, wo um 18 Uhr der Release-Termin enthüllt wird. Der entsprechende Premieren-Trailer wurde bereits online gestellt, an den wir noch einmal rechtzeitig erinnern. Diesen findet ihr unterhalb dieser Zeilen. Gerüchte gingen zuletzt davon aus, dass „Dragon Age: The Veilguard“ im Oktober erscheint.

Der Trailer wird schon heute mit folgenden Worten kommentiert: „Solas‘ Ritual wird unterbrochen – aber zu welchem Preis? Die korrupten Elfengötter haben sich befreit und wollen unbedingt die Welt verderben. Es liegt an dir, die Schleierwacht zu vereinen und diese uralten Herrscher zurückzuschlagen.“

Dragon Age: The Veilguard Roadmap

Um die Wartezeit bis zum Release zu überbrücken, plant Bioware eine ganze Flut an Informationen zu teilen, einschließlich zahlreicher Gameplay-Szenen, Hintergrundinformationen, Deep Dives zu einzelnen Spielmechaniken und vieles mehr. Im wöchentlichen Rhythmus können sich Fans und Spieler demnach auf Nachschub freuen.

Der Zeitplan sieht wie folgt aus:

Am 15. August erwartet die Gaming-Community eine spannende Ankündigung: Der mit Spannung erwartete Trailer für das kommende Spiel wird veröffentlicht und gibt einen ersten Blick auf die neuen Features und mehr.

erwartet die Gaming-Community eine spannende Ankündigung: Der mit Spannung erwartete Trailer für das kommende Spiel wird veröffentlicht und gibt einen ersten Blick auf die neuen Features und mehr. In der Woche vom 19. August stehen die Spieler im Rampenlicht des High-Level-Kampfs und erhalten Einblicke in das PC-Spotlight. Hier werden vermutlich beeindruckende Gameplay-Szenen und technische Details vorgestellt, die speziell für die PC-Version des Spiels von Interesse sind.

stehen die Spieler im Rampenlicht des High-Level-Kampfs und erhalten Einblicke in das PC-Spotlight. Hier werden vermutlich beeindruckende Gameplay-Szenen und technische Details vorgestellt, die speziell für die PC-Version des Spiels von Interesse sind. Die Woche vom 26. August ist der Gefährten-Woche gewidmet. In dieser Woche können Fans mehr über die Charaktere und Begleiter erfahren, die im Spiel eine zentrale Rolle spielen werden.

ist der Gefährten-Woche gewidmet. In dieser Woche können Fans mehr über die Charaktere und Begleiter erfahren, die im Spiel eine zentrale Rolle spielen werden. Am 30. August folgt ein Entwickler-Discord Q&A, bei dem die Entwickler Fragen der Community live beantworten werden. Dies bietet eine exklusive Gelegenheit, mehr über die Entstehung des Spiels zu erfahren und direkte Antworten auf drängende Fragen zu erhalten.

folgt ein Entwickler-Discord Q&A, bei dem die Entwickler Fragen der Community live beantworten werden. Dies bietet eine exklusive Gelegenheit, mehr über die Entstehung des Spiels zu erfahren und direkte Antworten auf drängende Fragen zu erhalten. Am 3. September beginnt die exklusive Berichterstattung von IGN First, die weitere spannende Details und Einblicke bieten wird. Im Laufe des Septembers und darüber hinaus dürfen sich die Fans auf noch viele weitere aufregende Ankündigungen und Updates freuen.

„Dragon Age: The Veilguard“ ist derzeit für PS5, Xbox Series X|S und PC in Entwicklung.