Dragon Age: The Veilguard – Bald Infos zum Release, wahrscheinlich auf der Gamescom

Bioware plant in diesem August das Release-Datum von Dragon Age: The Veilguard bekannt zu geben. Das Rollenspiel erscheint wie geplant im 4. Quartal 2024.

Das bestätigte der Entwickler in einem neuen Update, in dem Bioware nicht nur das Release-Datum enthüllen wird, sondern auch eine neue Roadmap und mehr aus dem Spiel zeigen wird. Der wahrscheinlichste Termin wird wohl die Gamescom in wenigen Wochen sein.

„Im August haben wir mehr zu verkünden – darunter eine neue Roadmap, weitere Einblicke in das Spiel und unseren offiziellen Veröffentlichungstermin (!).“

Das ist über Dragon Age: The Veilguard bekannt

Die Handlung von Dragon Age: The Veilguard setzt nach den Ereignissen von Inquisition an und konzentriert sich auf das brüchige Gleichgewicht zwischen der physischen Welt und dem sogenannten „Schleier“, der Barriere zwischen der realen Welt und der dämonischen Dimension, dem Nichts. Dieser droht durch mysteriöse Kräfte zerrissen zu werden, was katastrophale Konsequenzen für Thedas haben könnte. Als Spieler übernimmt man die Rolle eines neuen Helden, der einer geheimen Organisation namens „Veilguard“ angehört und es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Balance zwischen den Welten zu wahren und die Bedrohung durch das Nichts abzuwehren.

BioWare hat zudem bestätigt, dass die Entscheidungen der Spieler wieder eine zentrale Rolle spielen werden, wodurch die Geschichte auf vielfältige Weise beeinflusst werden kann. Jede Entscheidung hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Spielwelt, die Beziehungen und das Schicksal der Charaktere.

Außerdem wurde Dragon Age: The Veilguard vollständig als Offline-Spiel entworfen, auch wenn das Spielen in einer Gruppe von Vorteil sein kann. Dies vor dem Hintergrund, dass das Spiel so vielen Spielern wie möglich zugänglich sein soll.

Weitere Details zu Dragon Age: The Veilguard werden später in diesem August erwartet.