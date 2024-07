Dragon Age: The Veilguard – Wie sich Entscheidungen auf romantische Beziehungen auswirken

„Dragon Age: The Veilguard“ erscheint später in diesem Jahr.

Es ist erwähnenswert, dass dies nur einige der möglichen Romanzen in „Dragon Age: The Veilguard“ sind. Es gibt darüber hinaus viele andere potenzielle Beziehungen, die Spieler im Laufe des Spiels entdecken können.

In früheren Dragon Age-Spielen war es möglich, sich nur in einen bestimmten Gefährten pro Spielstand zu verlieben. In „Dragen Age: The Veilguard“ ist dies jedoch nicht mehr der Fall. Spieler können mehrere Romanzen gleichzeitig führen, oder sich entscheiden, gar keine Romanze einzugehen. Diese sind komplett optional und das RPG lässt sich vollständig ohen durchspielen. Das Spiel wurde dahin gehend konzipiert, dass es auch ohne romantische Elemente eine lohnende Erfahrung bietet.

Bioware hat weitere Details zu den Romanzen und Beziehungen in „Dragon Age: The Veilguard“ geteilt, die jederzeit durch Entscheidungen beeinflusst werden können. Damit geht der Entwickler diesmal jedoch deutlich mehr ins Detail.

What do you think?