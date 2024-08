The Last of Us: Season 2 – Sneek Peak zeigt erstmals Abby

HBO hat eine Sneek Peak zu aktuellen Produktionen veröffentlicht, unter denen sich auch The Last of Us: Season 2 befindet. Der Teaser gewährt heute erstmals einen Blick auf Abby, für die Kaitlyn Dever gecastet wurde.

Kaitlyn Dever ist vor allem durch ihre Rollen in Serien wie Unbelievable oder Last Man Standing und Filmen wie Booksmart bekannt, der zuvor viele Spekulationen vorausgingen, wer die Figur der Abby verkörpern könnte. Die Fans des Spiels scheinen mit der Wahl jedenfalls zufrieden zu sein.

Im Spiel wird Abby als starke, komplexe und umstrittene Figur dargestellt, deren Handlungen und Motivationen bei den Spielern anfangs gemischte Reaktionen hervorgerufen haben. Ihre Rolle im Spiel ist recht tiefgreifend, weshalb die richtige Besetzung dieser Rolle entscheidend für den Erfolg der Season 2 sein wird. Fans hoffen jedenfalls, dass sie die perfekte Wahl für Abby sein war und den Erfolg der Season 1 damit übertreffen wird.

The Last of Us Party 2 Story und Seasons

Inhaltlich greift die Season 2 den Handlungsstrang von The Last of Us Part II auf, soll nach aktuellem Stand allerdings über mehrere Season erzählt werden. Fünf Jahre nach den Ereignissen des ersten Spiels hat sich die Dynamik zwischen Joel und Ellie ein wenig verändert, was zu einer intensiveren und emotionaleren Erzählung führte. Ellie, die mittlerweile 19 Jahre alt ist, befindet sich darin auf einer Reise der Rache, die sie an ihre Grenzen bringt und die Beziehungen zu den Menschen, die sie liebt, auf die Probe stellt.

„Unser Fokus liegt auf den beiden Spielen“, kommentierte Neil Druckmann im Januar geegn Deadline. „Wie Craig erwähnte, gibt es da ziemlich viel Material, für das wir uns Zeit lassen, und wir sehen uns jedes Stück einzeln an, um sicherzustellen, dass es seinen eigenen Handlungsbogen hat, seine eigene Reise, auf die die Charaktere gehen, aber es gibt einen größeren Plan, der alle Staffeln miteinander verbindet.“

Die Darsteller für Jesse und Dina wurden ebenfalls gefunden, eine berüchtigte Fraktion aus The Last of Us taucht in der Season 2 auf und Naughty Dog hatte erklärt, dass sie die Gelegenheit nutzen werden, um nicht erzählte Geschichten aufzugreifen.

Der Start der Season 2 von The Last of Us auf HBO ist für 2025 vorgesehen.