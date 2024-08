Die Xbox ist überflüssig, meint ein Phantom Blade Zero-Entwickler

In einem kürzlich erschienenen Bericht eines brasilianischen Mediums wurde eine kontroverse Aussage eines Entwicklers von Phantom Blade Zero während der ChinaJoy 2024 zitiert. Diese Aussage sorgt in der Gaming-Community derzeit für Aufsehen, in der die Existenzberechtigung der Xbox infrage gestellt wird.

Der Entwickler äußerte sich dahin gehend, dass es im Grunde keine Notwendigkeit gebe, das Spiel [Phantom Blade Zero] für diese Konsole zu veröffentlichen. Mit Blick auf den asiatischen Markt sei die Xbox sogar völlig überflüssig. Diese Bemerkung spiegelt die wachsende Kluft zwischen bestimmten Entwicklern und Microsofts Konsolen-Ökosystem wider.

Die kontroverse Aussage: „Niemand braucht diese Plattform“

Die Worte des anonymen Entwicklers wurden in dem brasilianischen Bericht scharf formuliert: „Niemand braucht diese Plattform.“ Diese Äußerung bezieht sich auf die Entscheidung, Phantom Blade Zero nicht für die Xbox zu veröffentlichen. Laut dem Entwickler ist die Xbox in Asien, dem Hauptmarkt vieler Spieleentwickler aus dieser Region, kaum relevant. Diese Aussage unterstreicht eine oft übersehene Marktgegebenheit: Die Xbox hat in Asien, insbesondere in Ländern wie Japan und China, traditionell einen schweren Stand. Dies wird häufig auf kulturelle Unterschiede, lokale Vorlieben und die starke Dominanz von PlayStation und Nintendo zurückgeführt.

Ein weiterer Punkt, den der Entwickler hervorhob, ist das vermeintlich „überladene Ökosystem“ der Xbox Series X|S. Dieses Statement könnte auf verschiedene Faktoren hinweisen: eine komplexe Entwicklungsumgebung, strenge Anforderungen von Microsoft oder möglicherweise technische Hürden, die die Plattform für Entwickler weniger attraktiv machen.

Keine Exklusivität, aber eine bewusste Entscheidung

Interessanterweise betonte der Entwickler, dass es keine Exklusivitätsvereinbarungen mit Sony über Phantom Blade Zero gebe, was bedeutet, dass die Entscheidung, das Spiel nicht für die Xbox zu veröffentlichen, keine vertraglichen Gründe hat. Vielmehr ist es eine bewusste Entscheidung der Entwickler, die Plattform schlicht zu meiden. Das gilt zunächst nicht nur für Phantom Blade Zero, sondern auch für Black Myth: Wukong, das erst später für Xbox folgt. Hier wurde ebenfalls eine PS5-Exklusivität vermutet, die weder der Entwickler noch Sony bisher kommentiert haben. Sony soll hier allerdings verstärkt Unterstützung beim Marketing und der Entwicklung leisten, Ressourcen, die bei Xbox offenbar nicht zur Verfügung stehen.

Xbox setzt verstärkt auf Streaming und Cloud-Gaming

Die Kritik an der Xbox ist nicht unbegründet. Microsoft setzt verstärkt auf Streaming und Cloud-Gaming und richtet damit seine Unternehmensstrategie neu aus. Während die Hardwareverkäufe zunehmend stagnieren, könnte der Fokus auf Services wie den Xbox Game Pass und Cloud-basiertes Gaming Microsoft langfristig helfen, neue Märkte zu erschließen.

Aktuell zeichnet sich zudem ab, dass Microsoft seine traditionelle Konsolenstrategie überdenkt und stattdessen auf plattformübergreifende Lösungen setzt. In einem zunehmend digitalisierten Markt könnte dies dabei helfen, auch in Märkten wie Asien besser Fuß zu fassen.