Microsoft sägt an der Xbox: PC-Gaming rückt wieder stärker in den Fokus

Bei Microsoft herrschen seit Monaten große Unsicherheiten, welchen Stellenwert die Xbox überhaupt noch genießt. In aktuellen Aussagen sägen diese erneut am Xbox-Geschäft und wollen das PC-Gaming wieder stärker in den Fokus rücken.

In der kürzlichen Webcast-Konferenz zum aktuellen Quartalsbericht wurde betont, dass das Unternehmen seine Bemühungen im Bereich des PC-Gamings und der Verbreitung von Xbox Cloud Gaming weiter vorantreiben möchte. Diese strategische Neuausrichtung wurde von CEO Satya Nadella und CFO Amy Hood hervorgehoben und soll verdeutlichen, wie wichtig Gaming für die Zukunft des Unternehmens ist – und das nicht nur auf der Xbox.

Xbox dient als Fundament, um neue Bereiche zu erkunden

Satya Nadella betonte, dass Xbox und das dazugehörige Spiele-Portfolio als Basis dienen, um Gaming in sämtliche Bereiche zu bringen, in denen Menschen spielen – mit einem besonderen Fokus auf den PC. Dieser Bereich stellt jeher eine Stärke für Microsoft dar, und die Erweiterung in den PC-Markt ist ein entscheidender Schritt, um die Gaming-Strategie des Unternehmens zu stärken.

Mit der abgeschlossenen Übernahme von Activision Blizzard verfügt Microsoft über eine umfangreiche Spielebibliothek, die es dem Unternehmen ermöglicht, alle traditionellen Plattformen abzudecken: Konsolen, PCs und Smartphones. Dies eröffnet Microsoft die Möglichkeit, sein Angebot auf weitere Plattformen auszuweiten, wie zuletzt mit der Einführung der Xbox App für Amazon Fire TV Sticks. Nadella erklärte in diesem Zusammenhang: „Das ist die Art von neuer Ausrichtung, die uns wirklich sehr hilft, neue Gamer oder dieselben Gamer überall zu erreichen, wo sie spielen wollen.“

Die Ausweitung des Xbox Cloud Gaming auf eine Vielzahl von Geräten ist ein weiteres zentrales Element dieser Strategie. Microsoft möchte jeher sicherstellen, dass Spieler ihre Lieblingsspiele jederzeit und überall genießen können, unabhängig von der Hardware, die sie verwenden, was den Service-Ansatz inbesondere unterstreicht.

Microsoft zielt auf ein Servicemodell und stetige Einnahmen ab

CFO Amy Hood bestätigte diese Ausrichtung und unterstrich die Notwendigkeit, eine breite Palette von Inhalten zu einer immer größeren Nutzerbasis zu bringen. Für Microsoft bedeutet dies nicht nur die Entwicklung neuer Inhalte, sondern auch die Schaffung eines Geschäftsmodells, das wiederkehrende Einnahmen generiert. Zudem betonte Hood die Bedeutung der Kontrolle über geistiges Eigentum und Marken, welche auf verschiedenen Wegen monetarisiert werden können.

Die Fortschritte, die Microsoft bereits gemacht hat, seien ein Beweis dafür, diesen Kurs fortzusetzen. Besonders der Erfolg und die Weiterentwicklung des Xbox Game Pass gilt als einer der zentralen Säulen der Gaming-Strategie. Die Fokussierung auf PC-Gaming und die Erweiterung des Xbox Cloud Gaming sind somit zentrale Bestandteile dieser Strategie, die es Microsoft ermöglichen soll, eine führende Rolle in der Gaming-Branche einzunehmen. Dass die Xbox als Hardware zunehmend darunter leidet, scheint ein kalkuliertes Risiko zu sein, das man bereit ist einzugehen.