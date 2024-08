Dead Island 2: New Game+ & Neighborhood Watch-Mode kommen

Jeder erfolgreiche Durchlauf in diesem Modus eröffnet neue Möglichkeiten und Belohnungen. Spieler können ihre Fähigkeiten erweitern, noch tödlichere Waffen freischalten und spezielle thematische Skins erhalten, die nicht nur das Gameplay bereichern, sondern auch die Charaktere und Ausrüstung verbessern. Der gemeinsame Kampf gegen die Zombies erfordert stets Teamarbeit und Strategie, da jeder Spieler eine wichtige Rolle im Überlebenskampf einnimmt. Dies sorgt nicht nur für eine tiefere Spielerfahrung, sondern auch für viele zusätzliche Stunden an Gameplay und neuen Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt.

Aber das ist längst nicht alles, was das Update zu bieten hat. Der neue kooperative Horden-Modus „Neighborhood Watch“ bringt ein völlig neues Element ins Spiel. In diesem Modus müssen Spieler, verkörpert durch die Bobcats – ein Trio von College-Überlebenden –, ihre Zuflucht in Venice gegen unaufhörliche Wellen von Zombies verteidigen. Die Spieler stehen gemeinsam vor der Herausforderung, immer größere Zombie-Schwärme abzuwehren, und müssen dabei sowohl taktisch klug als auch schnell reagieren.

Die Fans haben sehnsüchtig auf das New Game + Feature gewartet, das zunächst gar nicht geplant war. Stattdessen sollten Spieler die unterschiedlichen Slayer ausprobieren und die Story immer wieder neu beginnen. Im New Game+ Mode warten allerdings auch einige Herausforderungen. Der Schwierigkeitsgrad wurde deutlich angehoben, neue Gegner werden eingeführt und zusätzliche Fertigkeitsslots ermöglichen eine noch vielseitigere Anpassung der eigenen Strategie.

Deep Silver und Dambuster liefern nun doch noch die viel nachgefragte New Game+ Option in Dead Island 2. Zusammen mit diesem Update wird außerdem der Neighborhood Watch–Mod eingeführt.

