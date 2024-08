Exoborne: Erster Gameplay-Trailer zum Open-World-Extraktion-Shooter

Für Besucher der diesjährigen Gamescom hat das Team von Sharkmob ganz besondere Events am Level Infinite Stand in Halle 6 vorbereitet. Mitglieder des Teams werden den Besucher eine Gameplay-Präsentation in der Exoborne-Community Lounge zeigen. Ferner werden Exo-Rig-Cosplays, Bühnenshows und eine vom Spiel inspirierte Daten-Schatzsuche am Stand angeboten.

Exoborne versetzt die Spieler in eine gefährliche und völlig aus den Fugen geratene Welt. Sie übernehmen die Rolle der Reborn – außergewöhnlicher Überlebender, die die mächtigen Exo-Rigs nutzen können. In einer von kriegerischen Fraktionen, erbarmungslosen Elementen und feindlichen Reborns bedrohten Welt kämpfen die Reborn ums Überleben. Mit ihren Exo-Rig-Fähigkeiten meistern sie nicht nur die rauen Naturgewalten, sondern setzen diese immense Kraft auch geschickt im Kampf und bei der Bewegung ein.

