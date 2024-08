Two Point Museum für PS5, Xbox und PC angekündigt

In der spannenden Management-Simulation ist es die Aufgabe der Spieler, Experten auf Expeditionen zu schicken, Dinosaurierknochen auszustellen und faszinierende Artefakte zu entdecken, um so ein Mega-Museum zu erschaffen, das die größte Attraktion im Two Point County wird.

Die Two Point-Reihe von SEGA macht als nächstes mit Two Point Museum halt, das für PS5, Xbox Series X|S und PC angekündigt wurde. Diesmal müssen Spieler als Museumsdirektor dafür sorgen, dass im Museum alles reibungslos läuft und die Ausstellungsstücke perfekt zur Geltung kommen.

