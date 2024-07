Mortal Kombat 1: Khaos Reigns Story-DLC & Kombat Pack 2 enthüllt

Ein besonderes Highlight ist die Einführung von Animalities. Diese brutalen Finishing-Moves, bei denen sich die Kämpfer in Tiere verwandeln, waren bereits aus früheren Mortal Kombat-Teilen bekannt und kehren nun zurück. Diese können von allen spielbaren Kämpfern ausgeführt werden und werden in Verbindung mit der Veröffentlichung von „Mortal Kombat 1: Khaos Reigns“ verfügbar sein. Ferner erhalten alle Besitzer von „Mortal Kombat 1“ einen kostenlosen MK 95 Scorpion-Charakterskin, der vom Originalfilm Mortal Kombat (1995) inspiriert ist und ab heute erhältlich ist.

Neben der Story-Erweiterung dürfen sich Fans auf neue Kämpfer im Rahmen des Kombat Pack 2 freuen. Dieses umfasst wiederkehrenden Kämpfer wie Noob Saibot, Cyrax und Sekto, alle mit einzigartigen Hintergrundgeschichten als Teil des neu erdachten Mortal Kombat 1-Universums. Als Sub-Zero war Bi-Han der unbarmherzige Großmeister der Lin Kuei, aber seine Seele wurde von Titan Havik gestohlen, um den perfekten Handlanger, Noob Saibot, zu erschaffen, der sich nun der Anstiftung zur Anarchie verschrieben hat. Cyrax wurde in die Zaki hineingeboren, einen der vielen Unterclans der Lin Kuei, und entwickelte sich zu einem Kampfkunst-Wunderkind mit einer unabhängigen Ader und dem ungezähmten Wunsch, dem Clan zu seinen Bedingungen zu dienen – oder gar nicht. Sektor wächst unter der Anleitung ihrer Eltern in der Lin Kuei-Kultur auf und wird zu einer Waffenmeisterin, einer erfahrenen Kriegerin und Sub-Zeros vertrauenswürdigster Leutnant, der sich der Zukunft des Clans um jeden Preis verschrieben hat.

Im Mittelpunkt der neuen Geschichte steht der chaotische Titan Havik, der aus einer alternativen Realität stammt und die verschiedenen Zeitlinien in Chaos stürzen will. Liu Kang muss seine Champions versammeln und Vertrauen in seine Feinde setzen, um diese neue Gefahr zu besiegen. Sollten sie scheitern, droht die Neue Ära in Anarchie zu versinken.

