EA Sports UFC 5 bekommt mit der Sphere eine legendäre neue Location

Auch international gibt es Verstärkung: Tatsuro Taira (#5 Flyweight) und Tabatha Ricci (#9 Women’s Strawweight) erweitern den Kader und bringen frischen Wind in die Riege der besten UFC-Kämpfer. Mit diesen Ergänzungen bleibt „EA Sports UFC 5“ nicht nur auf dem neuesten Stand der echten UFC-Welt, sondern bietet den Spielern eine erweiterte Auswahl an Kämpfer und Strategien.

The Sphere ist bekannt für ihre gigantische High-Definition-Leinwand, die das Publikum mit einem visuellen Erlebnis umhüllt und den Kampfsport auf eine neue Ebene hebt. Spieler können sich darauf freuen, ihre Kämpfer in diesem innovativen Setting gegeneinander antreten zu lassen. Besonders interessant wird es für Fans, die den mexikanischen Unabhängigkeitstag feiern möchten, denn es gibt spezielle Fight Kits, die anlässlich des Riyadh Season Noche UFC 306 freigeschaltet werden. Wählt man die Sphere als Austragungsort, werden die Kämpfer mit diesen einzigartigen Outfits ausgestattet, die den Spirit der mexikanischen Kampfkunstszene zelebrieren.

„EA SPORTS UFC 5“ sorgt an diesem Wochenende für Aufsehen, passend zur Riyadh Season Noche UFC. In Verbindung mit der UFC-Veranstaltung am Samstag, einem historischen Event, wird ein spektakuläres neues Feature eingeführt: The Sphere , ein beeindruckendes Auditorium im Herzen von Las Vegas, wird als neuer spielbarer Veranstaltungsort hinzugefügt.

