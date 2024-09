PS5 Pro: Verbesserter DualSense Controller und Disc-Version erst später – Neue Gerüchte

Am 19. September 2024 soll Sony bei einer neuen „State of Play“-Präsentation weitere Einblicke in kommende Indie- und Drittanbieterspiele geben. Diese sollen die Leistungsfähigkeit der PS5 Pro eindrucksvoll demonstrieren, für die Sony seine Partner bereits seit Monaten vorbereitet.

Die Informationen stammen von einem Nutzer auf X, der unter dem Namen BrianTheInsider agiert. Dieser hatte bereits das korrekte Reveal-Datum für den heutigen Dienstag vorausgesagt und lag auch mit der geschätzten Laufzeit der Präsentation fast richtig. Während Sony eine Dauer von 9 Minuten angibt, vermutete BrianTheInsider 12 Minuten – wobei in der Regel ein 3-minütiger Countdown hinzukommt. Damit hat er sich zumindest etwas Glaubwürdigkeit in der Community verdient. Parallel zur Präsentation wird es einen Blog Post von Sony mit allen Details geben.

