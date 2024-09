Sony hebt offenbar die Preise für PS5 Zubehör an

Sony hat offenbar damit begonnen, die Preise für PS5 Zubehör anzuheben, insbesondere beim DualSense-Controller. Das sorgt bei Spielern zunehmend für Unverständnis.

Laut dem X-User Wario64 wurde der Preis des DualSense Controllers bei mehreren großen Einzelhändlern in Nordamerika um 5 US-Dollar erhöht, darunter im offiziellen PlayStation Store, bei Best Buy, Target usw. Dort kostet dieser nun 75 US-Dollar. Die Preiserhöhung betrifft alle verfügbaren Farben des DualSense-Controllers, scheint sich vorerst jedoch auf die USA zu beschränken, da es bislang keine Berichte über Preisänderungen in anderen Ländern aufgetaucht sind.

Die PS5-Generation bricht mit den Regeln

In der Vergangenheit war es üblich, dass die Preise für Konsolenzubehör mit der Zeit sanken, vornehmlich bei älteren Konsolengenerationen. Doch im Fall der PlayStation 5 zeigt sich jeher eine gegenteilige Entwicklung. Seit der Markteinführung der Konsole hat Sony die Preise für mehrere Produkte erhöht. Ein Beispiel dafür ist die neue Digital Edition der PS5, die letztes Jahr in den USA 50 Dollar teurer wurde. Während das ursprüngliche Modell 399,99 US-Dollar kostete, liegt der Preis der neuen Version bei 449,99 US-Dollar. Sony führt dies vor allem auf die veränderten Marktbedingungen zurück, die zuletzt vor allem in Japan für einen ordentlichen Preisaufschlag bei der PS5 sorgten.

Neben Hardwareanpassungen hat Sony auch bei seinen Abonnementdiensten die Preise regelmäßig angehoben. Im vergangenen Jahr wurden die Kosten für PlayStation Plus um bis zu 35 % erhöht. Abhängig von der gewählten Mitgliedschaftsstufe – Essential, Extra oder Premium – stiegen die Preise für ein 12-monatiges Abonnement um 20 bis 40 US-Dollar in den USA und entsprechende Beträge in anderen Währungen wie Pfund oder Euro.

Das lässt inzwischen Befürchtungen aufkommen, dass auch die PS5 Pro alles andere als ein Schnäppchen wird. Hier steht ein Preis zwischen 600 und 700 EUR im Raum, abhängig davon, ob das Mid-Gen-Refresh über ein Laufwerk verfügt oder nicht. Gewissheit dazu gibt es womöglich schon in dieser Wochen, in der die Enthüllung der PS5 Pro erwartet wird.