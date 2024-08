Astro Bot im Pre-Order Deal für 49,99 EUR bei Media Markt

In wenigen Tagen kehrt Astro Bot auf die PS5 zurück, mit dem Sony und Team Asobi das erste große 3D-Adventure mit den knuffigen Bots veröffentlichen. Aktuell lässt sich Astro Bot besonders günstig vorbestellen.

Möglich macht dies eine Coupon-Aktion für Media Markt Club-Mitglieder, die in ihrem Account hinterlegt ist. Dort werden einfach mal so 20 EUR Rabatt auf die Vorbestellung gewährt. Die einzige Bedingung ist, dass man die Vorbestellung von Asto Bot über die offizielle Media Markt / Saturn App tätigt, was jedoch die kleinste Hürde sein sollte.

In der Fußnote zum Angebot heißt es: „Coupon gewährt einen Preisnachlass i. H. v. 20,00 €, auf die Vorbestellung von PS5 Astro Bot in der MediaMarkt-App vom 19.08.2024 ab 00:00 Uhr bis 03.09.2024, 23:59 Uhr. Einlösbar bei Kauf via App als eingeloggter Kunde nach Auswahl des Coupons im Warenkorb.“

Damit erreicht Astro Bot den derzeit günstigsten Pre-Order Preis von 49,99 EUR.

Astro Bot (PS5) Pre-Order Exklusiv für Media Markt Club-Mitglieder in der App verfügbar! 69,99 EUR 49,99 EUR See It

Astro Bot ist ein charmantes Jump’n’Run-Spiel und bietet eine farbenfrohe und lebendige Welt, die speziell entwickelt wurde, um die Features des DualSense-Controllers zu nutzen. Spieler steuern den niedlichen Roboter Astro, während er durch kreative Welten navigiert und das bisher größte Abenteuer verspricht.

Jede Welt ist gefüllt mit Geheimnissen, Anspielungen auf PlayStation-Klassiker und sammelbaren Artefakten, die die Geschichte der Konsole feiern. Das haptische Feedback und die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers werden eindrucksvoll in das Gameplay integriert, was ein immersives Spielerlebnis schafft. Von feinen Vibrationen, die das Gefühl vermitteln, auf verschiedenen Oberflächen zu laufen, bis hin zu präzisem Widerstand beim Drücken der Trigger.

Passend zum Release von Astro Bot erscheint der limitierte Astro Bot Controller, der zum aktuellen Zeitpunkt jedoch ausverkauft ist.