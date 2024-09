GTA 6: Rockstar Games‘ Geiz sorgt für eine kalte Abfuhr

Doch Heaven 17 bleibt standhaft und hält nach aktuellem Stand an ihrer Entscheidung fest. Obwohl das Spiel Millionen Menschen erreichen wird, scheint es für die Band wichtiger, einen fairen und angemessenen Wert für ihre Musik zu erhalten. Ob Rockstar Games dies dabei belässt oder ein weiteres Angebot für die Songs abgibt, bleibt abzuwarten. Es ist ja nicht so, als gäbe es keine anderen Bands auf der Welt, die GTA 6 würdig wären. Aus diesem Aspekt heraus war es vermutlich tatsächlich eine schlechte Entscheidung.

Die Band, bekannt durch Hits wie „Penthouse and Pavement“, war bereits Teil des Soundtracks von „GTA: Vice City Stories“, doch dieses Mal konnten sich die beiden Parteien nicht einigen. Grund für die Absage: Rockstar Games bot Heaven 17 eine einmalige Lizenzgebühr von lediglich 7.500 USD an. Für die Band, die in den 80er Jahren große Erfolge feierte, war dies eine inakzeptabel niedrige Summe, zumal das Studio mit dem Vorgänger „GTA V“ mehr als 6 Milliarden USD Umsatz erzielt hat. Heaven 17 wies das Angebot somit als völlig unangemessen zurück und entschied, dass der Betrag in keinem Verhältnis zur potenziellen Reichweite des Spiels steht, wie einer der Bandgründer auf X schreibt .

What do you think?