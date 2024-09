GTA 6 wurde auf 2026 verschoben, glauben Insider

Interessanterweise gibt das Gerücht auch Hinweise auf den möglichen Release der PC-Version von „GTA 6“. Angeblich soll diese 12 bis 18 Monate nach der Veröffentlichung für Konsolen erfolgen, was bedeuten würde, dass PC-Spieler möglicherweise erst 2027 in den Genuss des neuen Spiels kommen. Diese Verzögerung bei der Veröffentlichung von PC-Versionen ist bei Rockstar Games keine Seltenheit: Auch bei „GTA V“ und „Red Dead Redemption 2“ erschienen die PC-Versionen deutlich später als die Konsolenversionen.

In diesem Zusammenhang wird explizit erwähnt, dass „mehrere Entwickler in zwei Studios“ involviert seien und dass Rockstar Games mehr Zeit benötige, um „GTA 6“ fertigzustellen. Die derzeitige offizielle Planung sieht eine Veröffentlichung des Spiels im dritten oder vierten Quartal 2025 vor. Sollte das Gerücht jedoch zutreffen, würde dies bedeuten, dass das Spiel frühestens im ersten oder zweiten Quartal 2026 auf den Markt kommt. Zwar wäre dies keine allzu drastische Verzögerung, aber für Fans der Serie, die seit der Veröffentlichung von GTA V im Jahr 2013 auf den nächsten Teil warten, wäre es dennoch eine weitere Geduldsprobe. Rockstar Games ließ immer wieder durchblicken, dass sie mit „GTA 6“ nach Perfektion streben, auch wenn dies bedeutet, länger auf den Titel warten zu müssen.

