PS5 Pro für 700 EUR: Mehr Pixel für dein Geld – weil teurer immer besser ist, oder?

Bereits jetzt gibt es Gerüchte über eine „PlayStation 6 Super Ultimate Edition“, die in etwa fünf Jahren auf den Markt kommen soll. Der Preis? Voraussichtlich 1200 Euro. Doch keine Sorge, das wird sich bestimmt lohnen – vielleicht gibt es dann endlich Spiele, die tatsächlich in 8K laufen.

Die Begeisterung hält sich überraschenderweise in Grenzen . Viele Spieler äußern sich im Netz und in den sozialen Medien eher ironisch: „Endlich kann ich meine Niere verkaufen, um die PS5 Pro zu finanzieren!“ oder „Wer braucht schon eine Rente, wenn man jetzt 700 Euro für mehr Pixel auf dem Bildschirm ausgeben kann?“

In einer Zeit, in der die Inflation nach wie vor galoppartig unterwegs ist, scheint Sony keine Angst davor zu haben, die Preislatte noch höher zu legen. Warum auch nicht? Schließlich ist es Sony und wir haben alle darauf gewartet, unser Bankkonto für die „nächste Generation des Gamings“ zu plündern. Da wird das Hobby schnell zur Lebensaufgabe!

