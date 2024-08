PS5 Pro ab Dezember für 699 US-Dollar, Launch-Date, Reveal und Editionen geleakt

Gestern sorgte ein Leak zur PS5 Pro für Aufsehen, der einige grundlegende Details zum Design der kommenden Konsole enthüllte. Heute tauchen weitere Informationen auf, die nicht nur das tatsächliche Design der PS5 Pro offenbaren, sondern auch den Preis und das geplante Enthüllungsdatum zum Mid-Gen-Upgrade der PS5 zeigen sollen.

Der aktuelle Leak, der in einer privaten Facebook-Gruppe die Runde macht, deutet darauf hin, dass die PS5 Pro, ähnlich wie ihr Vorgängermodell, in zwei Versionen erscheinen wird: als Disc Edition und als Digital Edition. Die Preise sollen bei 599 US-Dollar für die Digital Edition beginnen, während für die Disc Edition 699 US-Dollar fällig werden. In Europa wird anstelle der Dollar wohl EUR stehen.

PS5 Pro mit Laufwerk und als Digital Edition

Wie erwartet, wird das Laufwerk der Disc Edition erneut optional sein, ähnlich wie bei der zuvor veröffentlichten PS5 Slim. Dies bedeutet, dass Spieler das Laufwerk nachträglich erwerben und installieren können, sofern sie dies wünschen. Diese modulare Herangehensweise dient dabei, verschiedene Bedürfnisse unterschiedlicher Spielertypen gerecht zu werden und Optionen zu bieten. Besitzer der PS5 Slim Disc Editionen können ihr Laufwerk vermutlich an der PS5 Pro weiternutzen. Das Design der PS5 Pro mit ihrem modularen Ansatz impliziert außerdem, dass die Faceplates weiterhin kompatibel sein werden.

Zusätzlich zeigt der Leak, dass die PS5 Pro standardmäßig mit einer 1TB SSD ausgestattet sein wird. Angesichts der stetig steigenden Preise für Flash-Speicher war dies eine erwartbare Entscheidung. Zuvor wurde spekuliert, dass die PS5 Pro mit einer 2TB SSD daher kommen könnte, was aber wohl nur für die DevKits gilt, auf denen die Anwendungen deutlich anspruchsvoller ausfallen.

Das Launch-Date der PS5 Pro soll übrigens der 06. Dezember 2024 sein!

PS5 Pro Final Leak?

PS5 Pro Enthüllung am PlayStation Day

Ebenfalls erwähnt wird das geplante Enthüllungsdatum der PS5 Pro, das laut dem Leak am 9. September stattfinden soll. Dies wäre ein bedeutendes Datum, da dieser Tag in der Gaming-Welt als „PlayStation Day“ bekannt ist, an dem Sony die PSone im Jahr 1995 auf den Markt gebracht hat. Allerdings könnte Sony aufgrund der Leaks gezwungen sein, diesen Termin vorzuziehen, um die Kontrolle über die Veröffentlichung der Informationen zu behalten.

Der Leak deutet ebenfalls darauf hin, dass die Enthüllung in Form eines einfachen Blogposts auf dem offiziellen PlayStation Blog erfolgen wird, was ein größeres PlayStation Event ausschließt. Das war zuletzt bei PS VR2, PlayStation Portal oder der PS5 Slim ebenfalls der Fall. Dafür soll es gegen Ende September einen State of Play geben, auf dem die PS5 Pro ein Thema sein wird.

Zu erwähnen wäre noch, dass all diese Informationen alles andere als offiziell sind und erst noch bestätigt werden müssen. Unserer Einschätzung nach ist der Leak authentisch und ergibt zusammen mit allen bisherigen Informationen durchaus Sinn.