Astro Bot: Team Asobi bestätigt kostenlose DLC-Inhalte

Der Game Director bestätigte in diesen Tagen ebenfalls, dass eine PS VR2-Version von Astro Bot so ziemlich ausgeschlossen ist, da das Spiel von Grund auf als 2D-Spiel entworfen wurden. Größere Chancen rechnet man da einer PC-Version, die früher oder später folgen könnte.

„Wir planen, bis Jahresende DLC zu veröffentlichen, der spielerische Level und aufregende Speedrun-Level wie im vorherigen Spiel enthält, also freuen Sie sich darauf“, so Doucet. Diese neuen Inhalte dürften besonders für Spieler interessant sein, die das Hauptspiel bereits abgeschlossen haben und nach weiteren Herausforderungen suchen.

In einem Interview mit dem Famitsu-Magazin, das von @Genki_JPN auf X zusammengefasst wurde, gab der Director des Spiels, Nicolas Doucet, einen Einblick in die kommenden Inhalte. Laut Doucet arbeitet das Team derzeit an „spielerischen“ Speedrun-Leveln, die den Spielern neue Herausforderungen bieten sollen.

What do you think?