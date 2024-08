Astro Bot: Eine PC-Version ist wahrscheinlicher als eine PS VR2 Umsetzung

Astro Bot erscheint zunächst am 06. September für PS5, einschließlich einem limitierten Astro Bot Controller , dessen Nachfrage so groß war, dass dieser überall ausverkauft ist.

Diese Aussage stößt bei PS VR-Nutzern auf Kritik, da Astro Bot ursprünglich auf ihrer Plattform gestartet wurde und dort große Beliebtheit erlangte. Viele Fans hatten gehofft, dass das Spiel, das sich durch seine innovative Nutzung von VR ausgezeichnet hat, auch in einer neuen Version diese Technologie unterstützen würde. Doucets Aussage deutet jedoch darauf hin, dass die Zukunft von Astro Bot außerhalb der VR-Welt liegt, was bei der Fangemeinde sicherlich für Diskussionen sorgen dürfte.

Darüber hat der Creative Director Nicolas Doucet mit MinnMax gesprochen, der eine PC-Version von Astro Bot nicht für völlig ausgeschlossen hält. In dem Interview spricht Doucet davon, dass sie die Spieler und deren Wünsche hören wollen, denen man möglicherweise früher oder später nachkommen wird. Es liegt also an den PC-Spielern diese einzufordern, auch wenn es dafür keine Garantie gibt.

What do you think?