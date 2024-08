Test Drive Unlimited Solar Crown: Content-Roadmap bringt zwei ikonische Locations zurück

KT Racing hat heute die Post-Launch Roadmap für Test Drive Unlimited Solar Crown vorgestellt, die zwei ikonische Locations aus Test Drive Unlimited 2 zurückbringt. Der MMO-Racer wurde als Game-as-a-Service entwickelt und verspricht regelmäßige Updates sowie umfangreiche Inhalte nach der Veröffentlichung, die auch das Spieler-Feedback berücksichtigen.

Mit einem Saisonsystem, das alle drei Monate neue Aktivitäten, Fahrzeuge, Belohnungen und Themen bietet, können die Spieler kontinuierlich Inhalte entdecken. In den ersten beiden Saisons erhalten alle Spieler den Solar Pass, der Zugang zu diesen Inhalten ermöglicht, während in Season 3 ein Ausflug nach Ibiza möglich ist, sowie in Season 4 das ikonische Casino aus Test Drive Unlimited zurückkehrt.

Test Drive Unlimited Solar Crown: Season 1 bis 4 Überblick

Season 1: Der Start des Solar Crown-Wettbewerbs

Die erste Season startet pünktlich zur Veröffentlichung des Spiels am 12. September und führt die Spieler direkt in den Herzschlag des Wettbewerbs ein. Das zentrale Element ist der Solar Crown-Wettbewerb, bei dem die wettbewerbsorientierten Spieler an einer Vielzahl von Rennen und wilden Herausforderungen teilnehmen können. Ziel ist es, in der Rangliste aufzusteigen, Solar Points zu sammeln und letztendlich die begehrte Position des Solar King oder der Solar Queen zu erlangen.

Diese erste Saison bietet zudem umfangreiche Fortschrittsmöglichkeiten: Die Spieler können insgesamt 60 Level aufsteigen, während sie gleichzeitig ihren Clan-Fortschritt bei den Sharps oder Streets, den beiden konkurrierenden Gruppen im Spiel, um bis zu 50 Level vorantreiben können. Ein besonderes Highlight ist der kostenlose 25-Level-Solar-Pass, der zahlreiche Belohnungen wie Kosmetika und ein exklusives Fahrzeug bereithält. Damit wird bereits zum Start des Spiels eine Vielzahl an Inhalten und Anreizen geboten, die die Spieler lange bei der Stange halten sollen.

Season 2: Ibiza feiert sein Comeback

Drei Monate nach der Veröffentlichung von TDUSC dürfen sich die Spieler auf die Rückkehr eines ikonischen Ortes freuen: Ibiza. Die bei Fans des Vorgängers Test Drive Unlimited 2 (TDU2) seit über einem Jahrzehnt beliebte Insel wird in der zweiten Staffel in neuem Glanz erstrahlen. Dank der leistungsstarken KT Engine wurde die Insel im Maßstab 1:1 detailgetreu nachgebildet, sodass die Spieler die Stadt Eivissa und ihre Umgebung in all ihrer Pracht erkunden können.

Neben der neuen Spielwelt bietet die zweite Saison auch einen inselspezifischen Clan-Fortschritt mit 20 neuen Levels sowie einen weiteren Solar Pass. Fünf exklusive, für die Saison überarbeitete Automodelle und zusätzliche Belohnungen runden das Angebot ab und bieten den Spielern ein abwechslungsreiches Erlebnis, das sich von den Herausforderungen auf Hongkong Island abhebt.

Test Drive Unlimited Solar Crown Roadmap

Season 3: Der Clankrieg entfacht

In der dritten Staffel kommt es zum großen Showdown zwischen den beiden Clans, den Sharps und den Streets. Diese Saison bringt den lang erwarteten Clankrieg mit sich, der die Spieler dazu auffordert, in epischen Auseinandersetzungen auf Hongkong Island und Ibiza gegeneinander anzutreten. Hier geht es nicht nur um Ruhm und Ehre, sondern auch darum, welcher Clan die Oberhand behält.

Zusätzlich zu diesem neuen, sich ständig weiterentwickelnden Spielmodus wird es 30 neue Clan-Fortschrittslevel und weitere saisonale Inhalte geben, die das Spielerlebnis auf ein neues Level heben. Diese dritte Saison verspricht, besonders intensiv und herausfordernd zu werden, da sie die Dynamik zwischen den Clans auf die Probe stellt und den Wettbewerb im Spiel auf die Spitze treibt.

Staffel 4: Das legendäre Casino kehrt zurück

Die vierte und letzte Staffel des ersten Jahres markiert die Wiedergeburt eines der beliebtesten Features aus TDU2: das Casino. In dieser neuen Solar Crown-Version können die Spieler ihre virtuelle Währung bei verschiedenen Aktivitäten wie Poker und Spielautomaten einsetzen. Doch das Casino bietet mehr als nur Spielspaß – es ist auch der Schlüssel zu exklusiven neuen Autos, Kosmetika und weiteren Belohnungen, die die Spieler gewinnen können.

Zusätzlich wird es in dieser Saison 50 neue Spielerlevel geben, die den Spielern die Möglichkeit bieten, ihre Fähigkeiten weiter zu verbessern und neue Errungenschaften freizuschalten. Das Casino wird somit nicht nur ein Ort des Glücksspiels, sondern auch ein weiterer wichtiger Baustein im kontinuierlichen Fortschrittssystem des Spiels.

Darüber hinaus werden fortlaufend Verbesserungen an Test Drive Unlimited Solar Crown vorgenommen, darunter an den Kameras und Lenkradanimationen in der Egoperspektive. Der Support erstreckt sich über viele Jahre und wird weiterhin das Feedback und die Wünsche der Spieler berücksichtigen, einschließlich privater Immobilien und Motorräder.

Einige Eindrücke zu Test Drive Unlimited Solar Crown gibt es in unserer Preview zur aktuell laufenden Closed Beta-Phase.